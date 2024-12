Napoli, possibile rivoluzione in estate. Già certi gli addi di Osimhen e Zielinski

I punti fermi della squadra sono Di Lorenzo, Kvara e Ngonge. Aperte le riflessioni sulla difesa (Rrahmani) e sul rendimento degli acquisti estivi come Cajuste

Il Napoli sta attraversando una crisi importante nell’anno della difesa dello scudetto. Una conseguenza delle scelte (o non scelte) prese durante il mercato estivo. Ad oggi, 20 gennaio 2024, i partenopei sono a -27 dalla vetta della classifica di Serie A. Un dato inquietante, che rende il Napoli la peggior squadra campione d’Italia nell’era dei tre punti. De Laurentiis ha cercato di rimediare con il mercato invernale e l’arrivo di Mazzocchi, Ngonge e Traorè. Ora bisognerà vedere come la società ha intenzione di agire sul piano del mercato estivo.

Napoli, le partenze sicure: Osimhen e Zielinski

Bisognerà sicuramente cercare un centravanti, la partenza di Osimhen è ormai certa, come annunciato dallo stesso presidente. Dove andrà il nigeriano non è dato ancora saperlo, sebbene si parli di una volontà del Psg di acquistarlo. Inevitabile anche l’addio di Zielinski, che andrà all’Inter a parametro 0.

I punti fermi della squadra

In squadra, però, ci sono dei punti fermi: il capitano Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Con quest’ultimo ci sarà quasi sicuramente un rinnovo con ritocco dell’ingaggio. Anche Ngonge, che si è dimostrato importante per la squadra segnando il gol del pareggio contro il Genoa, resterà a Napoli.

Le riflessioni da fare

I ragionamenti da fare sono in difesa e in attacco. Rrahmani sta avendo un rendimento al di sotto delle aspettative. Ostigard era già vicino alla partenza a gennaio, non sembra impossibile una partenza in estate. Le sue recenti prestazioni potrebbero spingere la squadra a trattenerlo ancora. In attacco ci sono Raspadori e Simeone, che lottano per avere spazio all’interno della squadra. Non è improbabile che il Napoli scelga di salutare uno dei due.Poi ci sono da valutare gli acquisti estivi: mentre Lindstrom sta iniziando a dare segnali importanti in campo, Cajuste non ha ancora rispettato le aspettative che si avevano su di lui all’arrivo. Il Napoli poi dovrà anche valutare chi tenere (o se tenere) uno tra Traorè e Dendoncker. In porta, Meret è in scadenza di contratto e potrebbe dire addio alla squadra per lasciare il posto a Caprile, giovane talento attualmente in prestito all’Empoli.

