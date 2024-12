Napoli, contro il Genoa potrebbe debuttare Traorè. Zielinski sempre più ai margini (Sky)

Con il ritorno di Meret si apre il dibattito sul portiere, bisogna vedere chi sarà il numero 1 tra lui e Gollini

Prima della Champions, il Napoli sarà impegnato contro il Genoa in campionato. Si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione di Osimhen. Intanto Modugno, giornalista sky, ha riportato alcune informazioni su quella che potrebbe essere la probabile formazione.

Napoli, si apre una riflessione su chi sarà in porta

«Osimhen arriverà domani a Capodichino alle 8, sarà un Osimhen sicuramente stanco. Lì ha giocato 7 partite, non è mai stato veramente bene, tra problemi addominali e altro. Se sta bene lo porterà con il Genoa, altrimenti ci sarà il Barcellona, serata in cui determinati giocatori saranno chiamati a fare la differenza. Bisogna pazientare. La sensazione è che contro il Genoa ci sarà la linea a 4. Si apre la riflessione sul portiere, bisogna vedere chi sarà il numero 1. Potrebbe debuttare Traorè, Zielinski sempre più ai margini».

“Il rientro poteva slittare, ma Victor Osimhen ha deciso di anticipare il suo ritorno a Napoli. L’attaccante azzurro, dopo la finale della Coppa d’Africa, è atteso domani a Capodichino. Decisione maturata dopo un confronto con la società”.

Mazzarri valuterà se schierarlo contro il Genoa

“Giusto in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se essere a disposizione di Mazzarri per la sfida con il Genoa. Gli altri compagni di nazionale, come Lookman e Chukwueze, sono già tornati nelle rispettive squadre. Osimhen era partito per l’Africa già lo scorso 27 dicembre dato che avrebbe saltato la sfida al Monza del 29 per squalifica. Finora ha saltato sette partite di campionato, ora il Napoli ha bisogno di lui”.

Stamattina il Corriere dello Sport ha parlato di come Osimhen sia diventato un “caso” per il Napoli.

Dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione, insospettabile per una squadra che l’anno scorso ha dominato (e demolito) il campionato pure con i suoi 26 gol.

