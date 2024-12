È stato Osimhen a voler anticipare il rientro, Mazzarri valuterà se schierarlo contro il Genoa (CorSport)

L’attaccante nigeriano ha maturato questa decisione confrontandosi con la società. Si spera che sarà pronto per la partita di sabato

Osimhen rientrerà domani dalla Coppa d’Africa. Si pensava che potesse prendere qualche giorno di riposo prima di tornare in Italia, ma a quanto pare ha deciso di cambiare i piani in accordo con la società.

Ne scrive il Corriere dello Sport.

Osimhen anticipa il rientro in accordo con la società

“Il rientro poteva slittare, ma Victor Osimhen ha deciso di anticipare il suo ritorno a Napoli. L’attaccante azzurro, dopo la finale della Coppa d’Africa, è atteso domani a Capodichino. Decisione maturata dopo un confronto con la società”.

Mazzarri valuterà se schierarlo contro il Genoa

“Giusto in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se essere a disposizione di Mazzarri per la sfida con il Genoa. Gli altri compagni di nazionale, come Lookman e Chukwueze, sono già tornati nelle rispettive squadre. Osimhen era partito per l’Africa già lo scorso 27 dicembre dato che avrebbe saltato la sfida al Monza del 29 per squalifica. Finora ha saltato sette partite di campionato, ora il Napoli ha bisogno di lui”.

Stamattina il Corriere dello Sport ha parlato di come Osimhen sia diventato un “caso” per il Napoli.

Dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione, insospettabile per una squadra che l’anno scorso ha dominato (e demolito) il campionato pure con i suoi 26 gol.

