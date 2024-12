Napoli-Barcellona, tifosi spagnoli per le vie di Napoli in direzione stadio (Video)

Un fiume di persone con addosso i colori blaugrana che cantano e incitano la squadra di Xavi

Alle 21 Napoli-Barcellona. Ormai manca poco all’inizio del match importantissimo. Debutto in panchina del Napoli per l’allenatore Francesco Calzona, chiamato da De Laurentiis a risollevare il morale e il gioco di una squadra caduta al nono posto in classifica in campionato.

Non se la passa meglio Xavi che con il Barcellona ha praticamente già perso la possibilità di lottare per il campionato, ha perso la Supercoppa contro il Real e in campionato fatica ad avere una continuità di risultati. Xavi ha già annunciato il suo addio alla panchina del Barça alla fine della stagione.

Nel frattempo, in attesa della partita, i tifosi del Barcellona si avviano allo stadio Maradona a meno di due ore dal fischio di inizio. Un fiume di persone con i colori blaugrana che incitano la squadra. Video di Local Team.

Napoli-Barcellona, Xavi con la sorpresa Cubarsí in difesa e Araujo a destra

Secondo Mundo Deportivo, Xavi potrebbe riservare una sorpresa nella formazione finale che stasera scenderà in campo contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions:

“Dopo che il Barça è stato un po’ più costante nelle ultime partite, ciò suggerisce che ci possano essere pochi cambiamenti nell’undici di stasera contro il Napoli. Un cambiamento Xavi lo potrebbe fare nelle retrovie. Nonostante la sua giovinezza, Xavi Hernández ha intenzione di schierare Pau Cubarsí al centro della difesa. Il giovane ha già risposto positivamente in uno stadio difficile come quello del San Mamés in Coppa, per questo Xavi ci sta pensando, sfruttando anche il suo buon stato di forma. Insieme a Cubarsí, Iñigo Martínez al centro della difesa e quello che resterebbe in panchina sarebbe Koundé. L’idea sarebbe che Araujo si sposti sulla fascia destra con il compito di coprire l’esterno georgiano Kvaratskhelia, uno dei maggiori pericoli del Napoli, proprio come fa l’uruguaiano nel Clasico contro Vinicius Jr“.

