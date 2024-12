Nadal e l’Arabia Saudita: «Capisco, pensano che mi sia venduto. Ma io credo che l’Arabia cambierà» (As)

«Penso che avrò la libertà di poter lavorare con i valori che condivido. Se non accadrà, vuol dire che mi sono sbagliato e lo dirò»

Rafa Nadal ha rilasciato una lunga intervista ad Ana Pastor e come riporta il quotidiano spagnolo As.

Il tema al centro dell’intervista è stato sicuramente l’Arabia Saudita, di recente è stata anche confermato il nuovo torneo che si terrà proprio a Riyad e che vedrà in mostra le stelle del tennis tra cui Nadal, Sinner e Djokovic.

Nadal a gennaio è anche diventato ambasciatore della Federazione Tennis Saudita, per aiutare lo sviluppo di giovani talenti e per aumentare l’interesse per il tennis.

Il mancino di Mancor ha parlato delle potenzialità e dell’evoluzione dello stato dell’Arabia Saudita, specificando anche di poter ritrattare le sue dichiarazione se la situazione non volgesse come sperato

“Non penso che l’Arabia Saudita abbia bisogno di me per ripulire la propria immagine. È un Paese che si è aperto al mondo, un Paese con grandi potenzialità. È logico che il mondo vada lì e la sensazione è che tutto si compri con i soldi. E adesso anche Rafa si è venduto al denaro. Sì, lo capisco (che la gente lo pensa) ”, che presuppone la possibilità di dover riconoscere in futuro che la sua associazione con questa nazione potrebbe essere errata. “Ci sono cose che devono essere migliorate oggi? Senza dubbio. È un paese che è molto indietro in molte cose e si è aperto solo di recente. Se non raggiungerà l’evoluzione che credo debba continuare nei prossimi dieci anni, dirò che mi sono sbagliato completamente. Penso che avrò la libertà di poter lavorare con i valori su cui penso di dover lavorare e che sono corretti. Se ciò non accadrà più tardi, ti dirò, Ana, nella prossima intervista, che ho fatto un errore e mi sbagliavo.”

Il futuro prossimo di Nadal è in dubbio

Il campione spagnolo ha lasciato anche intendere che al momento è in serio dubbio la sua partecipazione al torneo atp 250 di Doha, poiché ha confessato di essere al limite e di volersi dedicare ad un recupero migliore per i tornei americani.

Chiaramente i fan dello spagnolo non vedono l’ora di rivedere il loro beniamino in campo, avendo saltato anche il primo major della stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata