Mourinho blasta i Friedkin: «Cacciato da gente che capisce poco di calcio»

“Licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò presto in Champions…”

Fuori dalla Roma, Josè Mourinho potrebbe rientrare in gioco per la porta principale: il Bayern Monaco, magari aiutato dalla Lazio. Intanto è tornato a parlare del suo esonero, con il suo primo articolo apparso sul portale inglese football.com. Mou ovviamente ce l’ha coi Friedkin: “Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – scrive – Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite Uefa”.

“Ho partecipato a moltissime partite – continua Mourinho – e sono arrivato più volte in finale. Sono davvero partite speciali, per noi allenatori, per i tifosi e, ovviamente, per i giocatori. Ho quindi sufficiente esperienza e conoscenza per sapere come andare avanti, anche quando abbiamo avversari con un potenziale molto maggiore del nostro. In questa fase tengo sempre presente: nella prima partita si gioca sempre per vincere; nella seconda, sai cosa ti serve per passare al turno successivo: vincere con un gol, pareggiare o addirittura perdere con uno o due gol. E le partite ad eliminazione diretta vengono gestite su questa base”.

Mourinho sta imparando il tedesco, è in lizza per sostituire Tuchel al Bayern (Bild)

El Mundo deportivo riporta una notizia della Bild il quotidiano tedesco. Scrive il quotidiano spagnolo che stanno impazzando i rumors dopo la clamorosa e pesante sconfitta dei bavaresi per 3-0 nella sfida scudetto contro il Bayer Leverkusen.

La posizione di Thomas Tuchel è in discussione dalla fine di gennaio, dopo la sconfitta in casa del Werder Brema (0-1). E lo schiaffo ricevuto a Leverkusen ha scatenato critiche sul suo approccio e sulle sue decisioni durante la partita alla vigilia della sfida di Champions contro la Lazio (mercoledì l’andata a Roma).

Mourinho sta imparando il tedesco

In questo contesto, il quotidiano Bild rivela che José Mourinho è una delle opzioni prese in considerazione dal consiglio del Bayern per la prossima stagione se Tuchel verrà sollevato dal suo incarico in base ai risultati che otterrà d’ora in poi sia in Bundesliga che in Champions League.

Inoltre, secondo le stesse informazioni, Mourinho sarebbe interessato a riprendere la sua carriera di allenatore prendendo le redini del Bayern. Ecco perché ha iniziato a imparare il tedesco nel caso in cui ricevesse una chiamata dal club bavarese.

