Milan-Napoli, le probabili: Mazzarri con il 3-5-1-1 e Kvara dietro Simeone

Dovrebbe ritornare la difesa a tre con Ostigard titolare. In attacco Simeone ancora favorito su Raspadori, Kvara più accentrato

Le probabili formazioni di Milan-Napoli secondo Sky Sport. Il Milan schiera gli stessi uomini che hanno giocato contro il Frosinone. L’unica differenza è Bennacer a centrocampo al posto di Reijnders, squalificato. Mazzarri, invece, orientato a schierare ancora la difesa a tre con Ostigard che torna titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ci sarà Mazzocchi al posto dello squalificato Mario Rui. Davanti, Simeone favorito Raspadori. Da valutare le condizioni di Politano.

La probabili formazione di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1), probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (3-5-1-1), probabile formazione: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

Napoli, il ritorno di Anguissa fondamentale per ritrovare la pressione alta (Sky)

A Sky fanno il punto sulle due squadre, per il Napoli c’è Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue da vicino il club di De Laurentiis. Il giornalista ha analizzato tutti i reparti del Napoli.

«Kvara, Simeone e poi dubbi su Politano? Si e su anche su Zielinski. Insieme a Meret e Olivera, il polacco ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Ovviamente il portiere ma soprattutto Zielinski, di cui consociamola situazione, possono mettere in difficoltà Mazzarri. Se Politano dimostra di essere in forma, può far propendere Mazzarri per un centrocampo a 4. Altrimenti l’opzione del centrocampo a 5 con Di Lorenzo sulla linea di centrocampo e ballottaggio tra Zielinski e Cajuste. L’unica certezza è che c’è la concreta possibilità che il Napoli si presenti con la difesa a tre. Per lo schieramento offensivo c’è da fare una riflessione su Politano, Zielinski e Kvara che sarà un po’più spostato verso il centro».

