Meret, c’è un’opzione di prolungamento automatico del contratto se gioca almeno il 70 per cento di partite

Domani contro il Genoa dovrebbe tornare tra i pali del Napoli Alex Meret. Dopo un lungo periodo di assenza a dovuto ad un infortunio il portiere azzurro è pronto a tornare anche in vista della sfida Champions di mercoledì col Barcellona. Il ritorno di Alex, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è importante anche in chiave rinnovo che non è ancora arrivato. Ila rosea però svela una curiosità interessante: C’è un’opzione di prolungamento del contratto che si attiva in automatico che disputa almeno il 70% di partite

Il ritorno di Meret

“Un ritorno che sa molto di rinnovo, ma non necessariamente di permanenza. Sembra un paradosso, eppure non c’è da sorprendersi. Riprendere il proprio posto a difesa della porta del Napoli ha molte implicazioni per Alex Meret, non soltanto di carattere tecnico. Nell’ultimo contratto firmato dal giocatore, infatti, c’è un’opzione di prolungamento che si attiva in automatico se chiude la stagione con almeno il 70 per cento di partite giocate. Al momento il portiere viaggia a ridosso di questa percentuale ed è chiaro che se dovesse tornare stabilmente titolare otterrebbe la certezza della nuova scadenza – fissata al 2025 a poco più di 1,5 milioni di euro di ingaggio – ben prima della fine della stagione”.

Questo non significa ovviamente, precisa la rosea, che il Napoli non valuti anche la cessione di Meret a fine stagione, come si è spesso pensato.

“Meret non ha mai convinto appieno a causa soprattutto dei tanti problemi fisici sofferti da quando gioca nel Napoli. L’ultimo l’ha tenuto fuori un mese e mezzo: una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro, rimediata dopo la partita col Monza di fine dicembre, in cui peraltro aveva anche parato un rigore a Pessina. Da quel momento è stato sostituito da Gollini, che ora si prepara alla staffetta”.

