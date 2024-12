Meret titolare col Genoa per prepararsi alla Champions (Corsport)

Il progetto di Mazzarri è farlo giocare subito per ritrovare un po’ di ritmo in vista dell’andata dei quarti con il Barça

Dovrebbe finalmente tornare in campo dopo la lunga assenza Alex Meret. Il portiere del Napoli era già pronto per essere convocato dal Napoli contro il Milan, ma è stato bloccato da una gastroenterite. Ora, scrive il Corriere dello sport, il pensiero di Mazzarri è quello di metterlo subito in campo contro il Genoa per provarlo in vista della sfida contro il Barcellona che rappresenta per gli azzurri un punto fondamentale della stagione

Meret torna titolare

“Alex Meret è pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo: il portiere, convocato per il Milan dopo un’assenza prolungata di 6 partite ma fuori causa per una gastroenterite accusata proprio domenica a Milano, dovrebbe giocare dal primo minuto sabato con il Genoa, così da ritrovare un po’ di ritmo in vista dell’andata dei quarti con il Barça (in agenda mercoledì).

In difesa al fianco di Rrahmani Mazzarri valuta il rilancio di Natan. Mario Rui disponibile per la fascia sinistra; a centrocampo dubbio per il partner di Anguissa e Lobotka. In attacco Simeone favorito su Raspadori per il tridente con Kvaratskhelia e Politano”

Considerando i pochi frutti colti dal Napoli in campionato, l’obbiettivo di giocare in Champions nella prossima stagione sembra sempre più difficile e quindi progredire in questa stagione il più possibile è al momento fondamentale

