Mbappé, Macron stavolta non gli farà fare dietro-front per convincerlo a restare (Repubblica)

Il calciatore francese è stato a cena con il presidente e il proprietario del Psg, l’emiro Tamim Al-Thani. Fu proprio Macron nel 2022 a convincerlo a restare.

Nella serata di ieri, Kylian Mbappé era a cena con il proprietario del Psg, l’emiro Tamim Al-Thani, il presidente francese Macron e la moglie Brigitte. Erano presenti anche altri calciatori della squadra capolista in Ligue 1, ma curioso l’invito proprio al vice-campione del mondo che sta per lasciare la Francia e approdare al Real Madrid, dove ha sempre sognato di giocare. Gli emiri, però, sperano sempre di fargli cambiare idea. La Repubblica scrive:

“La presenza di Macron, Al-Khelaifi, l’emiro del Qatar e Mbappé nello stesso salone dell’Eliseo ha rilanciato per qualche ora le speranze di una nuova, faraonica offerta del Qatar capace di convincere Mbappé a cambiare di nuovo idea e restare a Parigi. Nel 2022 il presidente Macron era già intervenuto presso Mbappé, con il quale ha un rapporto molto stretto, per convincerlo a resistere alle offerte del Real Madrid, e il campione si era lasciato persuadere a restare a Parigi. Difficile che Macron abbia speso di nuovo la sua parola, o che l’emiro abbia proposto l’impossibile al calciatore, che già è il più pagato d’Europa con circa sei milioni di euro al mese, ma i tifosi del Paris Saint-Germain hanno ripreso a sognare l’impossibile”.

Marca scrive:

“La trattativa è stata relativamente semplice, anche se ci sono stati alcuni punti di disaccordo, principalmente nella sezione relativa ai diritti d’immagine. Il Real Madrid è riuscito ad abbassare quelle condizioni , seguendo le indicazioni di Florentino, nel senso che era una condizione essenziale per chiudere l’accordo che lo stipendio del giocatore non facesse saltare in aria il tavolo degli stipendi del club”.

Mbappé “sarà il più pagato della rosa in base al suo status non ufficiale di miglior giocatore del mondo, ma con uno stipendio non troppo lontano da quello dei giocatori che guadagnano di più in rosa”. Marca parla di una forchetta tra i 15 e i 20 milioni netti annui più bonus. Nelle ultime due stagioni al Psg dopo il rinnovo, Mbappé guadagnava 32 milioni netti (72 lordi) . Nell’accordo tra Mbappé e il Real Madrid nel 2022 c’era un bonus di trasferimento di 130 milioni, anch’esso leggermente ridotto. “Quindi una volta ripartito proporzionalmente l’importo di questo bonus di trasferimento, la remunerazione del fuoriclasse francese non raggiungerebbe i 50 milioni netti. Una cifra che rappresenta la metà di quanto ha percepito al Psg in questa stagione: 212 milioni lordi tra ingaggio (72), bonus rinnovo (60) e premio fedeltà (80)”. Insomma Mbappé si riduce lo stipendio pur di andare al Real.

