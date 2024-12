Mazzarri resta sulla panchina del Napoli, almeno fino al Barcellona (calciomercato.it)

Potrebbe essere esonerato in caso di performance ancora molto negativa. De Laurentiis pretende più da da tutti, non solo dal tecnico.

Mazzarri resta sulla panchina del Napoli, almeno fino al Barcellona. Lo scrive calciomercato.it con Marco Giordano che su X pubblica questo tweet:

Mazzarri resterà sulla panchina del Napoli almeno fino a mercoledì. La prestazione con il Barcellona determinerà il futuro del tecnico che potrebbe essere sollevato in caso di performance ancora molto negativa. De Laurentiis pretende più da da tutti, non solo dal tecnico.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ #Mazzarri resterà sulla panchina del #Napoli almeno fino a mercoledì. La prestazione con il Barcellona determinerà il futuro del tecnico che potrebbe esser sollevato in caso di performance ancora molto negativa. @ADeLaurentiis pretende più da… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 18, 2024

Per Relevo invece Calzona incombe su Mazzarri

Il Napoli sta seriamente pensando di cambiare allenatore prima della partita di Champions contro il Barcellona. Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto. De Laurentiis, presidente del club, questa mattina ha avuto fitti contatti con Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia. Calzona ha già lavorato con Sarri e con Spalletti.

“Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione. In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale Ct della Slovacchia. Ha lavorato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Ricoprirebbe il doppio incarico“.

Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione. In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia. Ha lavorato… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 18, 2024

Napoli, le ombre di Giampaolo o Calzona con Hamsik vice (Corsport)

Già questa mattina, il Corriere dello Sport annunciava della ombre sopra Walter Mazzarri. Il pareggio raggiunto ieri in extremis contro il Genoa, in casa, non è andato giù al presidente e a tutto l’ambiente napoletano. Ieri si parlava anche di Giampaolo come possibile sostituto di Mazzarri.

Il Genoa, però, ha lasciato una scia profondissima di strascichi che non può passare inosservata esattamente come le ombre che si allungano sulla panchina e sul futuro di Mazzarri: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice). Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

ilnapolista © riproduzione riservata