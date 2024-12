Il Corsport: la difesa a tre sacrifica soluzioni offensive fatte di trame che sono invece il patrimonio genetico della squadra

Mazzarri, il Milan ha segnato la fine della difesa a tre, si torna al 4-3-3. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’emergenza è finita

La sconfitta contro il Milan, al netto di una serie di episodi davvero sfortunati, ha certificato soprattutto un dato: con il tridente, e poi con il 4-2-3-1, la pericolosità e la produzione offensiva sono state – e sono – molto più consone al potenziale della squadra. Mazzarri, in piena emergenza, ha virato verso un modulo e un sistema che conosce a memoria, che sono la sua stessa memoria, ma ora l’emergenza è finita e la difesa a tre (cinque) esibita con il 3-4-3, e soprattutto con il 3-5-1-1, sacrificano inevitabilmente soluzioni offensive fatte di trame, che sono invece il patrimonio genetico della squadra, e di uomini.

A San Siro, in campo, c’erano Kvara trasformista-trequartista e Simeone a recitare da centravanti; e in panchina Raspadori, Ngonge, Lindstrom, Politano e se vogliamo anche Traore. I cartelini dei primi tre, sommati, fanno quasi 80 milioni di euro seduti a guardare. Risultato finale: con il Genoa, sabato, tornerà il 4-3-3.

Le pagelle napoliste di Mazzarri

MAZZARRI. Per il Duce Aurelio è l’amico di famiglia, definizione un po’ sinistra per chi ha visto l’omonimo film di Paolo Sorrentino. Anche l’Orologiaio Matto, quindi, ha le stigmate dei figli o del genero del signor “i soldi sono miei e faccio tutto io”. Il Napoli è ormai una famiglia allargata e sprofonda sempre di più. Il Walter II di stasera è alquanto confuso e caotico: perso per perso si potrebbe copiare Bari, laddove i pugliesi sono al terzo allenatore in panca – 4

Cos’è il Napoli e come deve giocare? La confusione regna sovrana e in mezzo ci sono i cambi in alcuni casi tardivi e in altri sconclusionati – 4

ilnapolista © riproduzione riservata