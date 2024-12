Mazzarri: «Il Barcellona non verrà qui a fare le barricate, quindi si potrà fare il nostro gioco»

«Quindi non dovremo fare l’assalto come fatto oggi. Quando noi ci sbilanciamo, partono in contropiede e veniamo beffati»

Nella lunga intervista rilasciata a Dazn dopo il pareggio contro il Genoa, l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato anche della prossima sfida di Champions che li attende mercoledì sera contro il Barcellona

Mazzarri parla del Barcellona

«Il Barcellona è una squadra fortissima non verrà qui a fare le barricate, non mettere il pullman davanti alla porta, come si dice. Quindi non dovremo fare l’assalto come fatto oggi e come succede spesso. Quando noi ci sbilanciamo, partono in contropiede e veniamo beffati. Mercoledì dobbiamo fare il nostro gioco e speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi»

Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il Napoli ha 6 punti in meno.

Per fortuna il gol di Ngonge ha evitato a Mazzarri la sesta sconfitta in dodici partite, saremmo stati al 50%. Cinque sconfitte in dodici partite. Il bilancio dell’allenatore toscano al è nettamente peggiore rispetto a Garcia. Il francese in 12 partite ha ottenuto 21 punti, Mazzarri 15 cioè sei in meno. Ha preso il Napoli al quarto posto, oggi è nono a sei punti dal quarto posto ma l’Atalanta ha una partita in meno. Il bilancio è decisamente negativo. Con Mazzarri 4 vittorie (1 solo fuori casa, contro l’Atalanta, all’esordio, poi Cagliari Salernitana e Verona); 5 sconfitte (Juventus, Inter, Roma, Torino, Milan); 3 pareggi (Monza, Lazio, oggi Genoa).

