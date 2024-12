Mazzarri ha capito il ruolo di Lindstrom: «Il suo ruolo sarebbe quello di Kvara»

«Deve ancora trovare una dimensione precisa. Siccome c’è Kvara, sto cercando di metterlo in dei posti dove lui può far bene»

Nella conferenza stampa prima di Napoli-Genoa, Walter Mazzarri ha risoluto il dubbio atavico sulla posizione in campo di Lindstrom. Il danese, prima con Garcia e adesso con Mazzarri, ha trovato diverse difficoltà. Entrambi gli allenatori non hanno capito il ruolo del giocatori.

In verità, nelle ultime uscite, Mazzarri lo ha schierato a partita in corso più di frequente. Sempre però in posizioni diverse. Oggi però ha dichiarato che la posizione di Lindstrom è la stessa di Kvara. Infatti, proprio da quella posizione è arrivato l’assiste per Ngonge contro il Verona. Adesso il problema è che non sarà per niente facile scalare le gerarchie. Davanti a sé il danese, ha il talento georgiano a cui il Napoli non può proprio rinunciare.

Mazzarri su Lindstrom: «Deve ancora trovare una dimensione precisa»

Le parole del tecnico del Napoli:

«Se Lindstrom dovesse giocare, mi dica lei chi devo levare? Secondo me il suo ruolo sarebbe quello di Kvara. Quando l’ho fatto giocare dall’altra parte ho visto poche cose. Deve ancora trovare una dimensione precisa. Siccome c’è Kvara, sto cercando di metterlo in dei posti dove lui può far bene. L’ho sempre più o meno utilizzato».

Sarebbe perfetto nel ruolo di Zielinski, anche per dare una mano a Kvara (Libero)

Per Libero però, il danese ha una posizione diversa. Sul ruolo di Lindstrom scriveva questo l’11 febbraio.

“Mazzarri sta provando ad alternare moduli con la difesa a tre al solito 4-3-3, ma non sembra scorgere i segnali del campo: Lindstrom – che non è un’ala pura, con buona pace di De Laurentiis e delle sue statistiche – sarebbe perfetto nel ruolo di Zielinski, anche per dare una mano a Kvaratskhelia che da quel lato è costretto sempre a predicare nel deserto. Sono bastati pochi minuti di Lindstrom in quella zona di campo per ribaltare il Verona, eppure Mazzarri sembra intenzionato ad andare avanti con l’impalpabile Cajuste o addirittura a riesumare Zielinski, che è ormai un separato in casa. Il calvario del Napoli finirà in estate, quando De Laurentiis probabilmente sceglierà con molta più cura l’allenatore”.

ilnapolista © riproduzione riservata