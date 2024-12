Mazzarri esonerato al telefono da De Laurentiis, tornano Calzona e Sinatti (Sky Sport)

Domani l’allenamento spostato al pomeriggio. Mercoledì il Napoli si gioca col Barcellona le ultime chance per approdare al Mondiale per club.

Mazzarri esonerato al telefono da De Laurentiis, tornano Calzona e Sinatti. L’annuncio di Massimo Ugolini a Sky Sport.

Domani l’allenamento è stato spostato al pomeriggio. Mercoledì sera il Napoli si gioca col Barcellona le ultime chance per approdare al Mondiale per club.

Sky: “Mazzarri ha diretto l’allenamento del pomeriggio”

Alle 20.08, prima della telefonata di De Laurentiis a Mazzarri, Massimo Ugolini (Sky Sport): «È successo che da due minuti ha lasciato l’albergo Andrea Chiavelli l’uomo dei contratti. De Laurentiis e il suo entourage sono rientrati trenta minuti fa, non sappiamo dove siano stati nel frattempo perché a Castel Volturno non sono mai arrivati. L’impressione è che abbia incontrato Calzona. Mazzarri al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione, ha diretto l’allenamento del Napoli in vista del Barcellona. Mazzarri non ha rilasciato dichiarazioni. Se non arriva l’esonero, Mazzarri dirigerà l’allenamento domani mattina. Una situazione molto particolare, per non dire surreale. L’accordo è complicato, si lavora per trovare l’accordo».

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un hotel del Lungomare (Gazzetta)

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata. A scriverlo è l’edizione on line della Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. È tutto pronto per il nuovo corso del Napoli, l’ultima tranche della stagione affidata a un terzo allenatore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il nuovo corso è in via di definizione. In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo. Ci saranno il preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudi Garcia, e Bonomi, ma non Hamsik al momento. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l’allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida di Champions League col Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione.

Il presidente ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli nella tarda mattinata di oggi all’hotel Britannique, si sarebbe dovuto recare a Castel Volturno e invece ha avuto subito un incontro con Calzona per il sì definitivo. L’allenamento odierno è stato diretto da Mazzarri, a cui sarà presto comunicata la decisione dell’esonero.

Bonan: «Vedo la dignità di Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo»

Alessandro Bonan a Sky Sport:

«Vedo la dignità di un allenatore come Mazzarri calpestata con i tacchi a spillo. Si possono portare avanti scelte sbagliate, ma non si può calpestare la dignità degli altri. Io penso che Mazzarri meritasse di guidare la squadra contro il Barcellona e ora a due giorni da una partita importante siamo di fronte a questo teatro. È una scena che non mi piace, vedo protagonisti che si comportano in maniera che non mi piace. Evidentemente perdo di vista l’aspetto sportivo.

Non riesco a guardare avanti, mi guardo intorno e vedo un allenatore trattato così».

