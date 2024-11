Mazzarri adesso cerca maggiore qualità nel gioco (Sky)

Ha ritrovato la solidità in difesa, la squadra crea ma non finalizza. «Contro il Milan, difesa a tre, il Cholito e una proposta offensiva più efficace»

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. In collegamento, Francesco Modugno, parla della conferenza di ieri di De Laurentiis e del futuro di Mazzarri. Poi anche la condizione del Napoli che ha ritrovato solidità in difesa ma che adesso deve anche ritrovare i gol dei suoi attaccanti.

Il futuro di Mazzarri dipende dal quarto posto e dalla Champions

Le parole di Modugno sulla conferenza di De Laurentiis e sul futuro di Mazzarri:

«De Laurentiis ha definito in conferenza Mazzarri come uno di famiglia. È arrivato al capezzale di un Napoli malato. I 100 minuti di conferenza stampa di ieri De Laurentiis li ha voluti offrire alla gente, desiderosa di conoscere un percorso difficile, controverso. Un percorso fatto di tanti passaggi segnati dagli allenatori e dalle scelte fatte e subite. Quella per esempio di Spalletti di andare via. Poi la scelta sbagliata di De Laurentiis di puntare su Garcia e di non anticipare l’esonero. L’altra scelta è quella di Mazzarri che dà segnali incoraggianti. Conta il campo che racconta come nelle ultime cinque Mazzarri ne ha vinte tre, ha pareggiato contro la Lazio e perso contro l’Inter in Supercoppa.

Il Napoli ha ritrovato solidità e compattezza. Ora sta cercando maggiore qualità nel gioco, inserendo i giocatori arrivati dal mercato. Mazzarri va lasciato in pace per De Laurentiis. I progetti per il futuro sembrano diversi, ma se Mazzarri raggiunge il quarto posto e se va avanti in Champions, potrebbe mettere in difficoltà De Laurentiis. Se contro il Barça farà bene, potrebbe rivelarsi una stagione positiva e Mazzarri potrebbe insinuare la riflessione sul suo futuro. Prima di aprile però non se ne parla, ma è una questione che il Napoli si porterà dietro per tanto tempo».

Al Napoli serve un finalizzatore. Mazzarri cerca maggiore qualità offensiva

Gli altri aggiornamenti in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Milan

«Serve un finalizzatore: ieri Osimhen si è lasciato andare ai festeggiamenti dopo la vittoria in semifinale in Coppa d’Africa. Si giocherà la finale. Quindi non ci sarà con il Milan, Mazzari cerca una soluzione che potrebbe essere il Cholito. Magari anche con la tentazione di riproporre la difesa a tre con l’argentino ma cercando la qualità e una proposta offensiva più efficace. Al Napoli stanno mancano i gol di tutta la squadra che crea tanto ma finalizza poco. Recuperata la solidità dietro, adesso bisogna avere la capacità di andare a far male. San Siro e il Milan sono un test di portata assoluta».

ilnapolista © riproduzione riservata