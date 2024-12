L’ultima stravaganza di De Laurentiis un personaggio da film di Sorrentino (Sport)

Il quasi-esonero di Mazzarri è una notizia per i giornali di Barcellona. “E un uomo estremo. Perfetto per il regista da Oscar per il suo edonismo”

Ovviamente il probabile esonero di Mazzarri a poche ore dall’andata degli ottavi di Champions con il Barcellona, è una (buona? Chissà…) notizia per i media catalani. Il giornale Sport per esempio assorbe il ribaltone ricordando ai lettori che De Laurentiis non nuovo a queste cose. E che in questo caso “sta preparando la sua ultima soluzione viscerale”.

Sport fa un ritratto caratteriale del presidente del Napoli. Scrive che “si adatterebbe ai film di Sorrentino per il suo senso edonistico della vita e per il modo diretto, non filtrato e focoso di parlare dei personaggi dei suoi film. Lo possono testimoniare gli allenatori e i giocatori che lo hanno conosciuto in questi anni. De Laurentiis è la chiave per comprendere questo Napoli nel bene e nel male. Il meglio e il peggio di quanto accaduto al club negli ultimi anni si spiegano con la sua figura. Un presidente interventista, d’altri tempi, uno di quelli che scende nello spogliatoio, urla sui giocatori e si sfoga sulla stampa”.

Chiaramente in Spagna ricordano che sono finiti male persino Benitez e Ancelotti. E Sport lo definisce “un uomo estremo, Aurelio è uno di quei tipi che è fedele alla sua gente finché questa non smette di fare le cose che aveva pianificato”.

Calzona ha detto sì a De Laurentiis (SportMediaset)

Dopo il pareggio in extremis contro il Genoa la situazione in casa Napoli è decisamente incandescente. Il presidente De Laurentiis è sceso ben due volte negli spogliatoio ieri sera per chiedere spiegazioni alla squadra e al mister, non solo per il risultato, ma anche per la prestazione indecorosa offerta. La riflessione sul futuro di Mazzarri è partita subito, ma il patron azzurro vorrebbe in tutti i modi evitare il secondo esonero di questa stagione, probabilmente anche per motivi economici, e si aspetta quindi una dimostrazione di orgoglio della squadra che dia un segnale positivo nella sfida di Champions contro il Barcellona. Intanto però è già partito il toto panchina e secondo molti media ci sarebbero anche stati contatti con i possibili successori. I nomi che circolano sono Giampaolo e Calzona.

