Il Corsport: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore. Col Barcellona l’ultima di Mazzarri?

De Laurentiis furibondo, è sceso due volte negli spogliatoi (ormai è un’abitudine). A dare la notizia della sua discesa per due volte negli spogliatoi è il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Adl, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello stadio, e a seguire ha visto sfilare la squadra e Mazzarri.

Era ovviamente molto teso – facciamo furibondo – ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì. Tre giorni. Tre giorni per capire come salvare la stagione in tre mesi. Oggi, intanto, a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico-squadra e il primo allenamento verso il Barça. Il bivio: una notte di gala Champions che potrebbe anche trasformarsi in un’andata degli ottavi senza ritorno. Un remake di quanto accadde con Ancelotti dopo il Genk nel 2019.

Il Genoa, però, ha lasciato una scia profondissima di strascichi che non può passare inosservata esattamente come le ombre che si allungano sulla panchina e sul futuro di Mazzarri: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, è invece l’outsider (con Hamsik vice).

De Laurentiis: «Con l’Empoli al 45esimo dissi a Garcia “che c. stai combinando?”, Lui: “mi lasci fare”»

«Voi dite Garcia bollito, Mazzarri bollito. Roba da querela».

Elenca il curriculum di Garcia.

«Garcia non mi ascoltava. Spalletti fece giocare subito i nuovi arrivati. Perché Garcia non ha fatto giocare Natan? Perché non ha fatto giocare Lindstrom?

A Lecce vincemmo 4-0 perché io gli dissi cosa fare. Però appena mi allontanavo, faceva cose molto discutibili.

Contro l’Empoli gli dissi nello spogliatoio: sei sicuro della formazione? Lui con fare sbrigativo mi disse: “mi lasci fare”. A quel punto non ho reagito. Poi, nell’intervallo sono sceso negli spogliatoi e gli ho detto: “che cazzo stai combinando, ti vuoi far mandare via?”

