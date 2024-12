Lineker: «In nazionale Gascoigne faceva cacca nella vasca idromassaggio comune»

“Gascoigne ha sempre avuto difficoltà a sapere dov’era il limite. Era molto divertente”

Paul Gascoigne era solito fare la cacca nella vasca da bagno che condivideva con i compagni della nazionale inglese. Lo ha svelato Gary Lineker al podcast Turdcast di Joe Lycett. “Di tanto in tanto – ha raccontato il leggendario attaccante ora famoso commentatore tv – Gazza lasciava un regalino nella vasca da bagno comune. Era una grande vasca idromassaggio ma non c’erano bolle, tranne quando la gente scoreggiava, ovviamente. In realtà sarà successo un paio di volte, lo ha fatto per ridere. Non hai mai visto un bagno evacuato così in fretta… Gascoigne ha sempre avuto difficoltà a sapere dov’era il limite. Era molto divertente”.

