Laporta: «Nella Superlega ci sono anche Inter, Milan, Napoli e Roma»

L’intervista a Rac1: «Se non parte presto, potrei anche ripensarci. Al Khelaifi non la vuole perché già governa nella Uefa e le inglesi hanno già la loro Superlega»

Il presidente del Barcellona, ​​​​Joan Laporta, ha rilasciato un’intervista al programma “El Món a RAC1”. L’intervista ha riguardato tutte le questioni attuali del Barça. L’addio di Xavi a fine stagione è stato il tema più affrontato dal presidente blaugrana. Laporta però ha parlato anche della Superlega.

Il presidente del Barça: «Vi dico quali squadra faranno parte della Superlega»

A Laporta hanno chiesto quali squadre faranno parte della Superlega. Il presidente del Barça ha esplicitamente nominato 13 club e ha menzionato la possibilità di aggiungerne altri:

«Oltre a Barça e Madrid ci sarebbero le italiane: Inter, Milan, Napoli e Roma. Anche squadre francesi come l’Olympique Marsiglia, e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto, che sarebbero felicissime di venire. E ci sono gli olandesi (Ajax, Feyenoord e PSV) e i belgi di Bruges e Anderlecht. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre». Non ci sarà l’Atlético Madrid, «che ha un’altra posizione».

Sul Psg, Laporta ha ammesso che non sarebbe interessato, perché «Al Khelaifi già governa in Uefa». Per quanto riguarda gli inglesi, è stato molto chiaro: «Hanno già la loro Superlega». Sulle altre squadre che potrebbero in futuro aderire, Laporta ha dichiarato che al momento si trovano «una prima fase e poi se ne potranno integrare altre. Pochissimi club parteciparono alla Coppa dei Campioni nel 1955 e poi divenne la competizione per eccellenza in Europa. Immagino una prima fase come questa, che poi verrà integrata».

Laporta potrebbe andare via dalla Superlega se non dovesse partire presto

Laporta ha anche contemplato l’ipotesi di uscire dal progetto Superlega se non viene concretizzato velocemente:

«La Super League nel 2025 si farà se i proprietari dei club inglesi sono disposti a parteciparvi perché rappresenta un salto di qualità nella sopravvivenza del mondo del calcio. Credo che possa esistere nella prossima stagione o nel 2025/26. In caso contrario, ci penserò. La Uefa è interessata al ritorno del Barça nell’Eca, ma non torneremo se la situazione non cambia. Ci sono lamentele contro le quali non possiamo competere».

