Kayode, la Lega Serie A lo chiama “campione africano” ma è italiano

L’errore sull’account social ufficiale in lingua inglese dopo la partita tra Fiorentina e Lazio

Tutto il mondo e paese e anche la Serie A non è esente da errori, anche quando si tratta della nazionalità dei propri calciatori. È il caso di Michael Kayode, uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina sulla Lazio. Al termine della partita la Lega ha postato sul suo account ufficiale in lingua inglese un post celebrativo del giovane e talentuoso difensore italiano che è velocemente diventato virale. Il motivo? Hanno scambiato il calciatore, titolare della Nazionale U19 italiana, per un calciatore africano

Kayode è italiano

Sul profilo Twitter in lingua inglese della Lega Serie A è stato celebrato il primo gol di Kayode nel massimo campionato italiano con la didascalia: “Il campione africano Kayode segna il suo primo gol di sempre in Serie A”. Il difensore è italianissimo, è nato a Borgomanero, in provincia di Novara, da genitori della Nigeria.

They deleted the tweet 😭 pic.twitter.com/0iMQP41kCm — 👑🐉 Perisnitch (@snajaths) February 26, 2024

Il post è stato tempestivamente cancellato, ma non prima che qualcuno facesse notare l’errore.

A Cronache di Spogliatoio, il laterale classe 2004 dopo un campionato di Serie D vissuto da titolare al Gozzano a soli 16 anni, ha dichiarato:

«È stato un grande banco di prova; ho giocato con gente molto più grande di me, che ogni domenica lottava per portare a casa la pagnotta. Io avevo solo 16 anni ma grazie al sacrificio e al duro lavoro sono riuscito a impormi e a sopperire alla differenza di età con voglia e determinazione. Ho fatto un passo indietro, tornando nei dilettanti, per farne due in avanti».

ilnapolista © riproduzione riservata