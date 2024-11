Il vice di Conte: «Visto il suo livello qualsiasi squadra può essere adatta, la differenza la farà il progetto»

Stellini: «Conte ha voglia di tornare, vuole un lavoro che lo stimoli come in passato. Deciderà lui quando tornare»

Sport Mediaset rilancia le parole di Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte. «Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato».

Da tempo, Conte sta cercando una squadra in grado di restituirgli le emozioni provate alla Juve, al Chelsea e all’Inter. Tutte squadre con cui ha vinto dei campionati. Dopo la brutta esperienza al Tottenham, l’allenatore vuole tornare ai vertici del calcio europeo in un club che abbia però un progetto tecnico ben chiaro.

Le parole di Stellini sul futuro dell’ex allenatore del Tottenham

Le parole di Stellini a Cusano Italia Tv:

«Quando tornerà lo deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. Posso solo dire che c’è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé. Su quale squadra scelta posso dire che possono essere tutte o nessuna, visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto».

Conte, Ibra ha accelerato ma l’ingresso di un socio nel Milan potrebbe cambiare i piani (Repubblica)

Ibrahimovic ha scelto il successore di Pioli. Sarà Antonio Conte. A stuzzicare il tecnico salentino è l’idea di vincere lo scudetto con le tre grandi squadre italiane. Ibra ha dato un accelerata alla trattativa. A scriverlo è Repubblica.

“Ma l’obiettivo del Milan per la panchina del 2024/25 è sempre più scoperto: Antonio Conte. L’accelerata per riportarlo in Serie A, dopo l’addio al Tottenham nel marzo 2023 e il successivo sabbatico, l’avrebbe impressa Ibrahimovic, nella sua veste sempre più consolidata di consulente e partner in RedBird dell’azionista di maggioranza Cardinale. Ibra è il più ascoltato nello staff del manager statunitense ed è forte di un rapporto consolidato con Conte, giudicato l’uomo ideale per vincere e stuzzicato certamente dall’idea dello scudetto con tre grandi club diversi”.

