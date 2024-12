La sensazione è che nello spogliatoio si siano rotte le “giarretelle”. Le carenze sono ormai croniche: da Juan Jesus agli errori sotto porta

Il Napoli rischia di rimanere fuori dall’Europa

Cesare – Caro Guido sanguinoso pareggio del Napoli. Un Napoli complessivamente non convincente. La squadra ha fatto un primo tempo inguardabile in cui ha subito l’aggressività del Cagliari e ha rischiato di prendere gol. E ha tirato in porta soltanto una volta con Raspadori. Nel secondo tempo ha rischiato meno e poi ha cominciato a conquistare campo e ha trovato il vantaggio su un recupero importante di Raspadori.

Guido – Caro Cesare a mio avviso ha ragione Ranieri che sostanzialmente ha detto “ per fortuna il Napoli si è mangiato due goal perché non meritavamo la sconfitta”. E nel complesso i sardi, pur manifestamente più deboli sul piano tecnico, non hanno affatto demeritato. Anzi avevano avuto qualche occasione ghiotta per passare in vantaggio. Il Napoli è lento nella manovra. Con una voragine tra il centrocampo e le punte. Incapace di dare consistenza alla manovra. E poi, sarà pure una mia sensazione, ma nello spogliatoio ormai si sono rotte le “giarretelle”.

Cesare – Bisognerebbe ragionare più da squadra e non cercare glorie individuali. Incredibili i gol, che avrebbero chiuso la partita, divorati da Politano e Simeone per non dare la palla al compagno solo davanti alla porta. E poi all’ultimo secondo il Napoli ha pagato e perso la vittoria con l’errore da terza categoria di Juan Jesus. E il Napoli ha ancora una volta pagato il fatto di non aver sostituito Kim e di avere Juan Jesus titolare. Dopo i primi allenamenti di Natan voci fondate di spogliatoio dissero che il buon Juan avrebbe dormito sonni tranquilli e giocato titolare tutto il campionato. E così è accaduto. Piuttosto Calzona ha dimostrato polso sostituendo di nuovo Kvara, che stavolta non ha protestato. Secondo me ha fatto bene perché il georgiano ancora una volta è stato autore di una prestazione non convincente. Il Napoli ha tante alternative offensive ed è giusto che gli si dia spazio. E sono dell’idea che un allenatore abbia il diritto di fare quello che vuole perché alla fine durante un campionato in caso di risultati negativi, i giocatori restano mentre è sempre lui quello che paga.

Guido – Cesare inutile ripetere ancora una volta l’elenco degli errori che ormai tutti conoscono. Detto questo io però ti dico, per inciso, che Kvara non lo toglierei mai. Tenendo in campo giocatori come Juan Jesus e Mazzocchi. Però capisco che è il tecnico a decidere. Mi auguro che i mesi che ci separano dalla fine del campionato siano utilizzati per costruire un nuovo ciclo vincente. Mario Rui e Juan Jesus vanno per i 33 anni. Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano per i 31. Lobotka e Rahmani per i 30. Insomma giocatori che non sono, o si avviano a non essere più, giovanissimi. Lindstrom, Traorè e Cajuste sono invece giovani ma ad oggi oggetti misteriosi. Per Dendoncker occorre chiedere a Federica Sciarelli. Insomma indispensabile una rifondazione.

Cesare – E adesso, considerando le prestazioni e gli errori dei singoli, penso che i giocatori non abbiano più alibi. Siamo al terzo allenatore e questo è quello che li conosceva, con cui avevano un buon rapporto e che li fa giocare con lo schema a loro noto e con il quale pochi mesi fa avevano stravinto uno scudetto. Comunque il Napoli ormai, a meno di eventi miracolosi, è fuori dalla lotta Champions e se non si da una mossa rischierà anche per un posto in Europe Legue. La Conference Legue la lascerei tranquillamente agli altri visto che solo Mourinho a Roma è stato capace di farla passare per la Champions.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: mediocre; Guido: insufficiente

Mazzocchi – Cesare: modesto; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido: insufficiente

Juan Jesus – Cesare: pessimo; Guido: orrore

Olivera – Cesare: buono; Guido:buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: alternante

Zielinski – Cesare: insufficiente; Guido: dormiente

Raspadori – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Osimhen – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Kvara – Cesare: mediocre; Guido: scadente

Politano – Cesare: pessimo; Guido: inguardabile

Lindstrom – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Cajuste – Cesare: s.v.; Guido;s.v.

Simeone – Cesare: pessimo; Guido:pessimo

Ostigard – Cesare: sufficiente; Guido: s.v.

Calzona – Cesare: incolpevole ; Guido:s.v.

