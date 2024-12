Mazzarri andrebbe esonerato ma a che serve? Osimhen sonnecchiava in tribuna. Simeone avvilente, Raspadori sequestrato da Mazzarri

Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone e scarta tra 3-4 avversari

Cesare – Caro Guido deludente pareggio del Napoli e poteva andare anche peggio visto che abbiamo pareggiato la partita al 90’. Il Napoli ha toccato il fondo come società con il sonnecchiante e infastidito Osimhen in tribuna mentre i compagni soccombevano (ma visto che aveva deciso di non giocare avrà pure detto: ma che devo venire a fare non posso stare a casa?). E abbiamo toccato il fondo come squadra, apparsa confusa e rassegnata. Mazzarri ha ormai ampiamente dimostrato di essere inadeguato.

Guido – Caro Cesare, Mazzarri lo condannano tutti i possibili numeri. Ma a questo punto non avrebbe alcun senso cambiarlo. Non puoi cambiare il tecnico tre giorni prima del Barcellona. Se vince con i catalani non lo puoi mandare via. Se perdi che lo mandi via a fare, tanto altri danni non potrà procurarne. Per quanto attiene al quarto/ quinto posto in campionato ormai la frittata è fatta

Cesare – Contro il Genoa ha iniziato con il 4-3-3 tenendo fuori dall’inizio Lindstrom che era apparso in piena ripresa, facendo giocare Traoré. Si vede che il giocatore ha tecnica ma non giocava da 5 mesi e si è visto. Per alcuni tratti assente (alla Zielinski) e poi una serie di passaggi sbagliati o banali. Il problema è che per come è messo il Napoli non era il caso di fare tentativi e provare a recuperare e far fare minutaggio a giocatori in partite decisive come questa. Decisiva perché il Napoli era già staccato per la lotta al 4° posto e si parlava, visto il calendario, di un potenziale filotto per recuperare posti in classifica.

Guido – Ma ormai non ha più senso sperare nei filotti mio caro. Se poi ci vogliamo illudere, facciamolo pure. Questo campionato è morto e sepolto. Allora da un certo punto di vista meglio sperimentare giocatori come Traoré, certamente dotati di talento, e che a fine campionato bisognerà decidere se riscattare o meno. Il massimo che Mazzarri potrà fare è sperimentare i giocatori nuovi. Ad esempio provare a trovare la posizione giusta in campo per Lindstrom il quale ha certamente doti tecniche superiori alla media. Ma di riuscire a rimontare cinque o sei squadre in classifica significa sognare l’impossibile.

Cesare – Comunque restando alla partita con il Genoa non mi ha convinto Mazzocchi a sinistra al posto di Oliveira o Mario Rui (e per dirlo io). Come al solito l’allenatore ha pensato più a difendersi che a giocare. Ma il problema è che Mazzocchi è volenteroso e dinamico ma tecnicamente non adeguato per una fase offensiva (cross in curva, passaggi sbagliati, non un buon partner di Kvara sulla catena di sinistra) in una partita in cui si doveva essere propositivi e vincere. E poi il Napoli è parso lento e privo di gioco. I giocatori sono sembrati passivi e spaesati e ci sono stati tratti in cui, come quando i ragazzini giocano in strada il più bravo, Kvara, si prendeva il pallone e scartava tra 3-4 avversari.

Guido – Anche a me è apparso che la partita fosse Kvara contro tutti. Il georgiano ha dato fondo a tutte le sue energie ed è stato l’unico a creare vere e proprie occasioni. Salvo poi ad assistere ai lisci avvilenti di Simeone che ha ricordato in alcune occasioni il peggior Braglia dei tempi che furono. Ma dei singoli non voglio parlare perché non si è salvato nessuno. Continuo a parlare di Mazzarri. Ci aspettavamo dei cambi ad inizio ripresa e invece continuava allo stesso modo fino prendere il gol. E anche dopo nessun cambio. E si doveva aspettare il 60° per far entrare Lindstrom e Ngonge con una confusione totale dove non si è capito niente.

Cesare – Vero. Infatti ci sono voluti 7-8 minuti da esercito di Franceschiello prima che poi finalmente Mazzarri desse un assetto tattico alla squadra (“All’ordine Facite Ammuina: tutti chilli che stanno a propra vann’ a poppa e chilli che stann’ a poppa vann’ a propra, chilli che stann’a destra vann’ a sinistra e chilli che stann’ a sinistra vann’ a destra, tutti chilli che stanno abbiscio vann’ ncoppa e chilli che stanno ncoppa vann’ bascio passann’ tutti p’o stesso preteso, chi nun tiene nient’ a ffà, s’aremeni a ccc e a llà”). E con il 4-2-3-1 invece di mettere Lindstrom a sinistra, Kvara sottopunta e Ngonge a destra (schieramento che si era dimostrato molto efficace nel ribaltare il risultato contro il Verona), metteva Lindstrom a destra (dove in precedenza non aveva mai convinto a differenza di quando ha giocato a sinistra), Ngonge sottopunta e Kvara a sinistra isolato tra 2-3 avversari. Concordo pienamente su Simeone veramente deludente come hai detto tu. Anche se ormai Raspadori è sparito nei meandri Mazzarriani, l’argentino andava cambiato prima. Comunque vediamo che farà il presidente (a Bari sono al terzo allenatore).

Guido – Cesare te l’ho già detto. Mazzarri ampiamente meriterebbe l’esonero perché veramente è apparso in grande confusione. Ma la cosa sarebbe totalmente priva di senso. A parte poi per prendere chi?

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: modesto; Guido: scarso

Ostigard – Cesare: modesto; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Mazzocchi – Cesare: discreto; Guido: così così

Anguissa – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Lobotka – Cesare: mediocre; Guido: scarso

Traoré – Cesare: da rivedere; Guido: da rivedere

Politano – Cesare: modesto; Guido: scarso

Simeone – Cesare: imbarazzante ; Guido: inguardabile

Kvara – Cesare: ottimo; Guido: grandissimo

Natan – Cesare: scarso; Guido: scarso

Lindstrom – Cesare: impalpabile; Guido: evanescente

Ngonge – Cesare: buono; Guido: buono

Olivera – Cesare: buono; Guido:buono

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Mazzarri – Cesare: fuori dal tempo; Guido: fuori dal mondo

