Il Milan è un ricordo che fa male al Napoli, stavolta Mazzarri si chiuderà (Gazzetta)

Il Milan è un ricordo che fa male al Napoli, stavolta Mazzarri si chiuderà. A scriverlo è la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo). Scrive il quotidiano sportivo milanese.

Theo Hernandez e Leao si sono esaltati ogni volta nelle praterie concesse dagli azzurri. Ecco, domenica il primo comandamento sarà “vietato concedere campo”: per questo Walter Mazzarri sta seriamente pensando di cambiare ancora, tornare alla difesa a tre con Ostigard braccetto di destra in supporto e a copertura di Di Lorenzo, che agirà a tutta fascia nel tentativo di limitare Leao e costringere Theo a guardarsi alle spalle più che puntare verso la porta.

Tentazione forte, anche perché con i tre dietro il Napoli ha tenuto quasi a zero tiri Fiorentina e Lazio e concesso pochissimo all’Inter nella finale di Supercoppa. Insomma, il vecchio sistema garantirebbe compattezza ed equilibrio in fase di non possesso.

Un ricordo che fa male, una macchia enorme nel mezzo di una stagione memorabile. Dici Milan e il presidente Aurelio De Laurentiis risponde piccato. Lo ha fatto in più occasione dalla scorsa estate fino alla conferenza di mercoledì. Il 4-0 subito in casa non lo ha mai digerito e l’eliminazione ai quarti di Champions brucia ancora, anzi “ha fatto malissimo” per usare le parole del presidente.

De Laurentiis: «Lo 0-4 contro il Milan mi ha sconvolto»

7 giugno 2023

Non mi ha dato molto fastidio la partita di Champions a Milano o quella a Napoli, mi ha dato molto fastidio la partita di campionato giocata qualche giorno prima con la stessa squadra e persa così malamente, mi ha sconcertato. Non puoi essere il Napoli che fa quel campionato e poi con una squadra abbordabilissima perdere così. Nelle partite di Champions può aver pesato l’arbitraggio e noi che abbiamo sbagliato un rigore, ma quella partita di campionato mi ha sconvolto, mi ha lasciato inebetito: che cosa gli è preso? Da noi nel mondo del calcio ci si abitua a dire ci può stare. Ma che ci può stare? Stiamo scherzando? Non ci deve stare, non ci può stare. Quindi ancora ci sto ripensando, a quella bruttissima serata, forse la peggiore degli ultimi 18 anni, ci sono rimasto veramente male per la squadra, l’allenatore, i tifosi, per noi. Non puoi arrivare ad un appuntamento così importante in campionato così».

