Il Bologna di Thiago Motta inguaia ulteriormente il Napoli: batte la Lazio, il quinto posto è a nove punti

Batte 2-1 Sarri ed è a pari punti con l'Atalanta (che ha una partita in meno).

Il Bologna di Thiago Motta espugna anche l’Olimpico, batte la Lazio 1-2 e consolida il quinto posto in classifica. I felsinei subiscono solo i primi 20 minuti. La Lazio parte forte, inizia ad attaccare e a pressare. Il gol arriva al 18′, dopo un gol annullato a Immobile per fuorigioco.

Lucumi sbaglia l’impostazione da dietro, regala palla al danese che la dà a Immobile. Il capitano della Lazio non tira e serva appena dietro il compagno. Primo gol di Isaksen in Serie A e partita che si mette bene per la squadra di Sarri. Dopo il gol la Lazio smette di giocare e inizia a subire il gioco di Thiago Motta.

Zirkzee e compagni iniziano a giocare e per la Lazio iniziano i guai. Il gol del pareggio arriva da un altro errore. Anche la Lazio prova a costruire da dietro ma al 39′ sbaglia, palla recuperata dal Bologna e gol di El Azzouzi. Nella ripresa è ancora il Bologna a fare la partita. Le fatiche della Champions si fanno sentire per la Lazio. Zirkzee chiude l’azione del 2-1 che lui stesso aveva iniziato scambiano con Kristiansen.

Il Bologna è pari punti con l’Atalanta al quarto posto a 45 punti, dietro ci sono Roma e Fiorentina che devono ancora giocare ma sono fermi a 38 e 37 punti. La Dea però deve ancora recuperare una partita, contro l’Inter. Lazio ottava a 37 punti, a +1 sul Napoli e, a questo punto, a -8 dalla zona Champions. Il Napoli è distante nove punti. Adesso arrivare in Champions per la squadra di Mazzarri è piuttosto complicato.

