Tutti aspettano il calo del Bologna che intanto vince sempre e sale al quarto posto

Batte 2-0 la Fiorentina ed è una seria candidata alla zona Champions. Thiago Motta è l’allenatore dell’anno: ha 7 punti più del Napoli

Il Bologna può andare in Champions, batte la Fiorentina e raggiunge l’Atalanta al quarto posto.

Il Bologna di Thiago Motta ha battuto 2-0 la Fiorentina nel recupero della partita che era slittata per la Supercoppa. I rossoblù hanno confermato il loro stato di grazie e a questo punto comincia a diventare problematico ipotizzare un calo degli emiliani. Il gol decisivo è stato segnato in apertura da Orsolini. Poi, nel recupero la rete di Odgaard.

Il Bologna ha raggiunto l’Atalanta al quarto posto a 42 punti, anche se la squadra di Gasperini ha una partita in meno.

Il calcio di Thiago Motta

Thiago Motta a Dazn dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce.

La costruzione dal basso del Bologna

C’è stata un’uscita palla che vi stava costando il gol di Krstovic come la scorsa settimana vi è costata il gol del Sassuolo. Lei ha applaudito nonostante il rischio corso.

«Applaudo perché sappiamo molto bene che queste situazioni di gioco quando le facciamo bene, mettiamo in difficoltà l’avversario. Se iniziamo a provare di buttare sempre la palla diventa un problema e l’applauso è perché Luca (Skorupski) ha un coraggio enorme anche se la settimana scorsa, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto molta attenzione a chi aveva la palla in quel momento. Ma la colpa non è solo sua come non lo era col Sassuolo, o l’anno scorso col Napoli contro il Napoli dove John poteva aiutarlo in un modo diverso. Sarebbe molto facile dire che ha sbagliato l’uno o l’altro, abbiamo la responsabilità di uscire palla a terra, hanno qualità. Non lo facciamo per estetica ma per mettere in difficoltà l’avversario, i ragazzi hanno sempre il diritto di commettere qualche errore anche se io non vedo un chiaro errore ma solo una disponibilità diversa di tutti. Non vedo la responsabilità di una persona ma di tutti, innanzitutto la mia perché dico io di uscire sempre palla a terra. Hanno grande coraggio di continuare a provare».

Thiago Motta, il procuratore: «Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori»

L’avvocato Dario Canovi, storico procuratore dell’allenatore del Bologna Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss parlando del possibile futuro al Napoli del tecnico:

«Motta non conosce ancora il suo futuro ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro».

