Ibrahimovic a Sanremo: «Quanti gol ha fatto Mattarella?»

Il campione ospite all'Ariston vuole il posto sul palco, Amadeus gli spiega che è di Mattarella e lui subito scherza

Gigantesco Ibra, dentro e fuori dal campo come sempre. Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua apparizione questa sera sul palco dell’Ariston per la prima puntata del Festival di Sanremo. Un ritorno non annunciato che ha fatto sobbalzare dalla sedia i milanisti e non solo, l’ultima volta (2021) arrivò in moto facendo l’autostop, 60 chilometri rocamboleschi, vissuti tutti d’un fiato per poi stregare tutti con un monologo toccante.

Ibrahimovic a Sanremo

L’entrata dello svedese è d’impatto. Amadeus bacchetta l’orchestra dicendogli di smettere di suonare e nel silenzio si sente una voce, quella di Ibra: “Basta lo dico solo io”.

“Posso farti una domanda? Che ci fai qui?”, ha chiesto Amadeus e di pronta risposta Ibra: “Che ci fai tu qui?“. Il conduttore aggiunge: “Io come accaduto quando sei venuto tre anni fa, presento il Festival”. E quindi Ibrahimovic, replicando quel tono perentorio che era stato l’anima delle gag di quel festival nel 2021, rimprovera Amadeus: “Io ho smesso a 42 anni, tu quanti anni hai?“. Il conduttore: “62…”. “Ecco, allora ascolta il tuo corpo…”.

Amadeus prosegue: “Devo ringraziare Zlatan, hai partecipato all’edizione in lockdown e sei stato di grandissimo aiuto“, ricordando proprio la desolazione di quell’edizione: “Pensa se eri da solo, che tristezza, tu e il tuo naso e tutti quei palloncini”.

Da lì la discussione su dove deve sedersi. Zlatan ha poi preteso di sedersi dove un anno fa era seduto il Presidente della Repubblica Mattarella. “Ma li si è seduto solo lui”, ha obiettato Amadeus. “Perché quanti gol ha fatto?”, ha scherzato Ibra per poi sedersi in prima fila: “ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, qui fuori c’è la fila di presentatori”.

