I giocatori del Real Madrid dormono su un materasso che costa 55.000 euro. Lo produce Vispring, un marchio così storico che era il fornitore per le cabine di lusso del Titanic e della Queen Mary…

Dice il distributore spagnolo Alfonso del Saz, intervistato da Marca, che “i calciatori trovano una maggiore velocità di recupero in un materasso che allevia la pressione sul sistema muscolo-scheletrico e facilita il recupero metabolico attraverso un maggiore comfort, temperatura e umidità vicine ai valori fisiologici”.

Il modello Diamond Majesty costa per l’appunto 55.000 euro: ha nell’imbottitura seta, bambù e tre file di molle insacchettate e analizza addirittura la postura che il corpo adotta durante il sonno per equilibrare esattamente la tensione, il numero di molle o l’imbottitura adeguata per ognuno. Se poi il letto è condiviso il materasso a doppia tensione non intreccia le posture.

Non fa nomi, ma dice che tra i giocatori del Real c’è chi “ha preso due materassi 120×220, un altro ha preso dei letti grandi, quindi abbiamo cambiato tutti i materassi che aveva in casa”.

Le molle (a 6 spire) sono realizzate in acciaio al vananio di alta qualità e sono avvolte singolarmente in sacchetti di calicò naturale . “Ottenere uno stato di degravitazione che riduca i punti di pressione fa sì che i gruppi muscolari, le ossa, i legamenti, i tendini e i flussi circolatori si normalizzino più facilmente dopo lo sforzo, poiché la pressione in eccesso scompare e non interferisce negativamente con i processi di recupero” assicura un fisioterapista a Marca.

