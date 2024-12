Gravina: «Siamo il campionato più bello del mondo, non abbiamo perso appeal»

Il presidente della Figc: «La riforma del calcio italiano è indispensabile, bisogna scrivere nuove regole dello stare insieme»

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’inaugurazione dei corsi di Giurisprudenza all’Università di Macerata.

Dichiarazioni riportate dall’Ansa.

«La riforma del calcio italiano è indispensabile. È indispensabile non sotto il profilo della superficialità legata alla semplice riforma dei campionati, ma occorre una riforma complessiva del calcio italiano».

Gravina: «Dobbiamo scrivere nuove regole dello stare insieme. Siamo ancora il campionato più bello del mondo»

«Dobbiamo riscrive delle nuove regole dello stare insieme. Dobbiamo essere espositivi per la riforma di tutto il calcio italiano a cominciare dall’aspetto economico-finanziario».

Poi, rispondendo ad una domanda su come tornare ad essere il miglior campionato d’Europa, fatta dall’Ansa stessa, Gravina ha detto:

«Noi siamo il campionato più bello del mondo, non abbiamo perso l’appeal rispetto a quello, che da più parti, si cerca di diffondere come messaggio non sempre attuale. Il calcio affascina, cresce, è uno dei riferimenti più importanti di impatto del Pil del nostro Paese. Il calcio è quella dimensione economica che versa un miliardo e 300 milioni nelle case dell’erario, il calcio è quello che ha un suo peso di un milione e 400 mila ragazzi, una dimensione sociale che ha il 20% della popolazione di ragazzi tra i 5 …».

In una delle ultime assemblee di lega, Gravina ha ribadito l’importanza del parere della Serie A sulle riforme

C’è stata oggi l’assemblea della Lega Serie A, al termine sono state raccolte diverse dichiarazioni dei presenti, tra cui quelle del presidente della FIGC Gabriele Gravina

«È stata una tappa di avvicinamento, un bellissimo confronto con uno scambio di riflessioni interessanti ed importanti. Devo dire che vedo una Serie A particolarmente attenta e vogliosa di centrare nel miglior modo possibile un percorso legato ad progetto di evoluzione e di sviluppo del calcio italiano. E questo mi fa stare molto più tranquillo».

Commento condiviso da Urbano Cairo, presidente del Torino che ha commentato la questione inerente il diritto di veto inerente la riforma dei campionati che la Federcalcio vuole togliere.

«Era un’assemblea molto importante, non a caso è venuto anche il presidente Gravina. La Serie A ha dimostrato grande compattezza sul diritto di veto, d’altronde mantiene quasi tutto il calcio ed è giusto contare di più».

