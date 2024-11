Gravina: «Riforme? Parere Serie A è fondamentale»

All’assemblea della Lega Serie A: «Ci saranno ora una serie di incontri, confronti e l’auspicio è quello di arrivare ad un documento strategico condiviso»

C’è stata oggi l’assemblea della Lega Serie A, al termine sono state raccolte diverse dichiarazioni dei presenti, tra cui quelle del presidente della FIGC Gabriele Gravina

«È stata una tappa di avvicinamento, un bellissimo confronto con uno scambio di riflessioni interessanti ed importanti. Devo dire che vedo una Serie A particolarmente attenta e vogliosa di centrare nel miglior modo possibile un percorso legato ad progetto di evoluzione e di sviluppo del calcio italiano. E questo mi fa stare molto più tranquillo».

Cairo concorda con Gravina

Commento condiviso da Urbano Cairo, presidente del Torino che ha commentato la questione inerente il diritto di veto inerente la riforma dei campionati che la Federcalcio vuole togliere.

«Era un’assemblea molto importante, non a caso è venuto anche il presidente Gravina. La Serie A ha dimostrato grande compattezza sul diritto di veto, d’altronde mantiene quasi tutto il calcio ed è giusto contare di più».

Gravina ha aggiunto

«Riconoscendo alla Lega di A quella leadership declinata dalla sua capacità produttiva dettata dalla sua capacità produttiva non solo in termini economici finanziari ma anche in termini di progettualità, sappiamo bene a cosa ci riferiamo, è chiaro che per noi il loro parere è fondamentale”, ha aggiunto Gravina.

Incontri e confronti per arrivare ad un documento

«Ci saranno ora una serie di incontri, confronti e l’auspicio è quello di arrivare ad un documento strategico condiviso il più possibile per permettere di lanciare un messaggio innovativo sulla riforma, ma soprattutto il messaggio più bello è quello di un atto di grande senso di responsabilità che ci consenta di evitare una sconfitta nel celebrare una assemblea straordinaria. Perché è la dimostrazione chiara di incapacità dell’organismo politico di non saper affrontare i problemi, quindi evidentemente se tutto quello dovesse avvenire sarebbe un grande successo per il calcio italiano»

ilnapolista © riproduzione riservata