E’ tornato il vero Barcellona. Napoli caotico, innocuo e vulnerabile (La Vanguardia)

“All’improvviso, il Barça sembrava una squadra ricucita. All’improvviso, il Barcellona era un gruppo ritmato, organizzato, con le idee chiare. Con la pressione come bandiera, con la concentrazione come sistema e con le gambe in fiamme”. E per una volta, continua l’editoriale di Juan Bautista Martinez su La Vanguardia, “l’avversario europeo è sembrato più caotico, più inconsistente, più vulnerabile e più innocuo“. Insomma, a Barcellona stavano così inguaiati che la stampa catalana accoglie il pareggio del Maradona come una partita della svolta.

Il Barcellona è tornato

“A Napoli si sono trasformati in una vera squadra per due terzi della partita. Hanno lasciato da parte il nemico esterno (inventato) e hanno iniziato a scrivere la propria strada. Perché almeno i difensori hanno difeso, i centrocampisti hanno giocato e gli attaccanti hanno cercato la profondità”.

Per La Vanguardia si tratta di un “clic annunciato come un messia per tutta la stagione” e la squadra “ha finalmente alzato la testa e ha gridato presente”. Lewandowski “non segnava in Champions League. Ma con il suo quinto gol in quattro partite il suo recupero ha esemplificato il recupero della squadra. Molti di noi lo consideravano sepolto, è giusto ammetterlo, ma Lewandowski si è riscoperto in una versione efficace quando ce n’era più bisogno”.

Poi dopo 75 minuti è finita la magia, “è venuto fuori il solito Barça, quello di tutta la stagione, quello che ti fa solo soffrire e disperare, senza personalità né confezione. Dal non far tirare il Napoli al vivere quasi un assedio”. Ma questa versione, conclude il pezzo, è “finzione e bugie. Pura menzogna”.

