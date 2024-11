“Ha trovato l’accordo per un anno e mezzo di contratto, è ora in viaggio verso la città insieme al suo staff”

Di Marzio annuncia Iachini allenatore del Bari, Cannavaro resta fuori da casa De Laurentiis

“Beppe Iachini in partenza per Bari, trovato l’accordo: è il nuovo allenatore” questo l’annuncio di Gianluca Di Marzio.

“Beppe Iachini sarà il nuovo allenatore del Bari: dopo l’esonero di Pasquale Marino e i contatti raccontati ieri, il club pugliese ha trovato l’accordo per un anno e mezzo di contratto con l’allenatore ex Parma e Fiorentina, che è ora in viaggio verso la città insieme al suo staff. Il vice sarà Simone Pavan. Presto arriverà l’annuncio ufficiale”.

Il Bari crolla a Palermo (3-0) e si avvicina alla zona retrocessione.

Non si arresta la fase negativa del Bari di De Laurentiis ormai in rottura prolungata. La squadra di Marino è stata sconfitta per 2-0 dal Palermo di Corini che sale momentaneamente al quarto posto. Per il Palermo hanno segnato Ranocchia, Ceccaroni, Segre. Per i pugliesi invece si avvicina la zona retrocessione. Nelle ultime sette partite il Bari ha totalizzato la miseria di sei punti con una sola vittoria. La squadra di De Laurentiis è a 27 punti con una partita in più, l’Ascoli (che oggi giocherebbe i play-out) è a 22 con una partita in meno.

Iachini era stato esonerato in corsa dalla Fiorentina nel 2021 “Ho preparato dieci righe che poi verranno messe sul sito del club per salutare la città e i tifosi, a coloro che hanno nel cuore la Viola. E’ stata un’esperienza bellissima, al di là di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato. Abbiamo attraversato il Covid, che ci ha unito. Ci sono tante cose che rimarranno nel mio cuore. Quello che resta è la grande soddisfazione di aver potuto onorare e vestire ancora la maglia viola. Resterò per sempre un simpatizzante di questa squadra“.