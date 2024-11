De Laurentiis terrà domani una conferenza stampa da Castelvolturno

L’orario di inizio è previsto per le 11:30.

Nella giornata di domani, mercoledì 7 febbraio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis terrà una conferenza stampa da Castelvolturno. Presso l’Ssc Napoli Konami Training Center, l’orario di inizio previsto è alle 11:30.

De Laurentiis aveva parlato anche prima di Napoli-Verona

Alcune dichiarazioni tratte dalla conferenza stampa di sabato 3 febbraio:

«Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in Nazionale e nel club come ala destra, molte di più di quelle da trequartista, punto, 19 partite da trequartista. Questa è la verità. Documentatevi, mi son stancato di sentirmi dire: chi cazzo hanno comprato, quando serviva un’ala destra”. Noi conosciamo tutto dei giocatori, carattere, fisico. Se si deve collaborare tra media e chi sta da questa parte. Noi stiamo dentro. Questa conferenza era dovuta per Mazzarri perché è chiuso il mercato. È mia intenzione non fare più le conferenze pre partita. Ha già tante cose a cui pensare, che deve dire?».

«La Uefa stabilisce, poiché abbiamo fatto nuovi acquisti, mi dispiace che abbiamo dovuto rinunciare a un centrocampista che abbiamo acquistato, mi dispiace anche per Zielinski ma già lo conosciamo. Dobbiamo capire chi abbiamo acquistato. Qual è l’investimento vero? È la sperimentazione, non la vittoria a ogni costo. Devo capire gli errori del passato, cosa non funziona. Dal 18 febbraio possiamo dire che il campionato riparte, non ci sono più scuse. Qualcuno ha dubitato che ci fosse una ripicca nei confronti di Zielinski. Assolutamente no, è una bravissima persona, splendido ragazzo, giocatore di livello. Ma lui è in uscita, dobbiamo aprire una finestra sul futuro. Abbiamo dovuto sacrificare anche il centrocampista».

«C’è sempre quella nota malevola che mi crea melanconia. Ma come De Laurentiis aveva promesso il difensore centrale e non è arrivato. Si pensava in uscita Ostigard. Ero dietro ad un giocatore del Genoa (Dragusin, ndr), il Genoa stesso ha confermato che la mia offerta era superiore a tutte le altre, ma il giocatore ha preferito l’Inghilterra al Napoli e pure al Bayern, l’Inghilterra la si ritiene una meta sempre indiscutibilmente irrinunciabile».

ilnapolista © riproduzione riservata