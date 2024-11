Conor Bradley è la nuova stella del Liverpool: Alexander-Arnold ha trovato il rivale in casa

Protagonista del 4-1 al Chelsea. Il Telegraph: “La sua sfrontatezza ha fatto la differenza. Ha dimostrato che il Liverpool ha un futuro brillante”

Conor Bradley è la nuova stella del Liverpool: protagonista assoluto nel 4-1 al Chelsea

Ieri il Liverpool ha schiantato il Chelsea 4-1. La vetta della Premier League è sempre più sicura ma la copertina di ieri sera se lìè presa un ragazzina di appena 20 anni. Non Darwin Nunez, l’attaccante dei Reds, che contro il Chelsea ha raggiunto il record di quattro pali in una sola partita.

Come sottolinea il Telegraph, “il primo tempo poteva anche andare peggio per il Chelsea”. Il Liverpool è da sempre fucina di grandi talenti. Tra loro proprio Trent Alexander-Arnold che da tempo è considerato un insostituibile nel suo ruolo. “Ma ora, sorprendentemente, per avere il posto in squadra deve competere con un ventenne“. Si tratta di Conor Bradley che interpreta il ruolo in modo impavido, gioca un calcio votato all’attacco, come piace e pretende Jurgen Klopp.

Conor Bradley potrebbe adesso mettere in difficoltà Klopp

Il posto di Alexander-Arnold non è certo a rischio. Ma è chiaro che adesso Klopp prenderà di più in considerazione il ragazzino

“Bradley è diventato il primo nordirlandese a segnare per il Liverpool in 70 anni e il più giovane a segnare due gol in una partita di campionato dai tempi di Alexander-Arnold e ora ne ha realizzati cinque in sole quattro partite nella sua neonata carriera“. Un impatto straordinario.

Non ha solo qualità offensive. Bradley sa anche difendere bene. Contro il Chelsea ha trovato di fronte a sé Raheem Sterling. Il nazionale inglese non era certo in forma smagliante, ma è sempre un pericolo quando si trova nei pressi dell’area di rigore. Il primo gol contro i Blues, siglato da Diogo Jota, “non sarebbe stato possibile senza la positività e la spinta di Bradley. La sua sfrontatezza ha fatto la differenza mentre correva senza sosta nell’area di rigore del Chelsea”. Bradley ha partecipato a tutti i quattro gol della serata, uno di questi porta poi la sua firma.

“Bradley ha dimostrato ancora una volta che il Liverpool ha un futuro brillante e anche un presente emozionante. Non è esagerato dire che avrebbero potuto segnare nove gol in una di quelle partite quasi incredibili che il Liverpool di Klopp può offrire“.

Gli elogi di Klopp

«Che ragazzo meraviglioso. Finale eccezionale, tutta la partita, il contributo che ha dato, il coinvolgimento. È difficile giocare contro Sterling. Sono davvero felice per lui. È un giovane molto serio ed è stato davvero speciale, devo dire. L’abbiamo visto nel pre-campionato. Sta davvero bene. Qualche settimana fa, mentre ero in vacanza, alcuni tifosi del Bolton mi hanno chiesto se potevano riavere Bradley, ma era troppo tardi! Per noi è importante perché senza questi ragazzi non avremmo potuto mettere insieme questa serie di risultati. Senza Quansah, Conor e Bobby Clark, ci hanno davvero aiutato in questo periodo».

ilnapolista © riproduzione riservata