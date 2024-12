Condò: «Spalletti deve portare Folorunsho agli Europei»

Il giornalista di Sky ha esaltato il centrocampista dell’Hellas Verona in prestito dal Napoli: «È un giocatore che ha un’energia incredibile»

Il giornalista Paolo Condò, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Micheal Folorunsho, centrocampista dell’Hellas Verona in prestito dal Napoli: «Spalletti ha fatto anche il nome di Folorunsho e per me è da portare assolutamente agli Europei. È un giocatore che ha un’energia incredibile»

Folorunsho segna un gollasso alla Juve (mentre il Napoli annaspa tra Cajuste, Traoré e altri).

Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli, uno di quelli citati da De Laurentiis per asserire che il Napoli la squadra B ce l’ha, ossia il Bari, ha segnato un gran gol alla Juventus. Di sinistro al volo, col corpo sbilanciato, pallone imparabile per Szczesny. Folorunsho avrebbe fatto un gran comodo al Napoli di quest’anno che a centrocampo annaspa tra Zielinski fuori lista in Champions, Cajuste dimenticato in panchina dopo prestazioni del tutto trascurabili, Traoré che ha debuttato oggi e in fin dei conti non ha giocato nemmeno male. Elmas venduto. Gaetano ceduto in prestito. Dendoncker più dimenticato di Cajuste. Folrunsho è invece un centrocampista certamente modesto ma di sostanza, che in questo Napoli avrebbe potuto fare serenamente il titolare e avrebbe migliorato il rendimento della squadra.

