Calzona non scioglie il dubbio su Osimhen contro il Barcellona: «Lo valuterò domani»

A Sky Sport si erano chiesti se il nigeriano fosse in condizione di partire titolare contro il Barcellona e il tecnico in conferenza ha confermato solo che si è allenato regolarmente

Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato in una lunghissima conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro il Barcellona in programma domani sera alle 21 al Maradona. Tra le tante domande anche quella alle condizioni di Osimhen per cercare di capire se sarà lui l’arma in più domani sera

Osimhen come sta? «Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lughissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadra domani dopo l’ultimo allenamento»

Incognita Osimhen

A Sky Sport infatti si era parlato di incognita Osimhen

«Sono scelte davvero difficili del Napoli di quest’anno, questa la comprendo. Ovviamente un altro cambio di allenatore fa capire che la situazione era davvero ai minimi termini. Una scelta che invece non si capisce è quella di rinunciare a Zielinski in Champions League. Era un uomo che Calzona conosceva bene, si è andati in rotta dal punto di vista contrattuale, ma oramai è la norma che i calciatori vanno via a parametro zero. Per cui rinunciare a un giocatore così sembra che il Napoli si stia penalizzando da solo. Poi ovviamente c’è il ritorno di Osimhen che è un altro punto di domanda, come starà?

