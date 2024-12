Calzona: «Hamsik arriva? Vediamo» VIDEO

Terminata la riunione tra il nuovo allenatore e De Laurentiis. Alcune dichiarazioni rilasciate dal ct all’uscita dell’hotel: «Emozionato? Abbastanza. Se ho parlato con Hamsik? Sempre»

Terminata la riunione tra Calzona e De Laurentiis. Il nuovo allenatore del Napoli ha rilasciato qualche dichiarazione veloce all’uscita dell’Hotel Britannique.

Le parole riportate dal giornalista Di Marzio.

«Emozionato? Abbastanza. Se ho parlato con Hamsik? Sempre. Arriva? Vediamo». Al momento l’ex centrocampista del Napoli non è intenzionato ad accettare nuovi ruoli oltre a quelli che ha già in Slovacchia.

L’arrivo di Calzona e Sinatti rappresenta l’ennesimo ritorno al passato di un ambiente (società, stampa e tifoseria) ormai incapace di guardare avanti, di proiettarsi nel futuro esplorando nuovi orizzonti e strade diverse ma ancora fermamente legato ai ricordi del recente passato.

Si (ri)prendono Calzona e Sinatti (entrambi per la terza volta!) con la speranza di ripristinare principi di gioco che al Napoli non riescono più da quasi un anno (per la precisione da Torino-Napoli 0-4 dal ), come se non esistesse un altro modo di fare calcio al di fuori di quello e con la speranza di riportare le lancette dell’orologio, anziché avanti, indietro di undici mesi!

Un popolo che vive di nostalgia e in grado di guardare soltanto indietro e mai avanti è un popolo destinato ad essere sopraffatto dagli eventi.

ilnapolista © riproduzione riservata