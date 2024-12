Calzona ha parlato a lungo con Zielinski, si è fatto raccontare gli ultimi complicati mesi (Sky)

Per il debutto di Calzona ci sono due ballottaggi, uno tra Mario Rui e Olivera e l’altro a centrocampo tra Traorè e Zielinski

Domani alle 15 Cagliari e Napoli scendono in campo all’Unipo Domus. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Napoli e sulle condizioni della squadra di Calzona in vista della partita di domani.

Per il debutto di Calzona ci sono due ballottaggi ancora

«Ci sarà Osimhen, oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, ha smaltito il lieve stato influenzale. Non ci sarà Di Lorenzo e Ngonge. Per il debutto di Calzona ci sono due ballottaggi ancora. Il primo tra Mario Rui e Olivera nella linea a quattro. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo tra Traorè e Zielinski. Calzona ha parlato a lungo con lui, si è fatto raccontare gli ultimi complicati mesi del polacco. Il tridente poi con Kvara, Politano e Osimhen per rompere l’incubo da trasferta: 1 un punto nelle ultime 5 partite e zero gol segnati. Bisogna ritrovare leggerezza che sembra aver ritrovato Gaetano con prestazioni convincenti e due gol. Calzona sta lavorando proprio sulla leggerezza per riprendere la marcia al quarto posto».

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Traorè in vantaggio su Zielinski (Sky)

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli di Sky. Secondo la redazione della pay tv, Ranieri sceglie Lapadula e Luvumbo in attacco. Dietro Mina avrà il compito di marcare Osimhen. In mezzo al campo poi c’è Gaetano, in prestito al Cagliari dal Napoli.

Calzona, al suo debutto in campionato, conferma la formazione che ha giocato in Champions con qualche differenza. Confermato tra i pali Meret, poi Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, davanti a lui Kvara confermato nonostante il gesto di stizza mostrato in Champions. In mezzo al campo potrebbe ritornare Zielinski, il tecnico punta molto sul polacco. Tuttavia per Sky parte titolare Traoré.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ilnapolista © riproduzione riservata