Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Traorè in vantaggio su Zielinski (Sky)

Mazzocchi al posto dello squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, in mezzo al campo Traorè dovrebbe partire titolare con Zielinski in panca

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli di Sky. Secondo la redazione della pay tv, Ranieri sceglie Lapadula e Luvumbo in attacco. Dietro Mina avrà il compito di marcare Osimhen. In mezzo al campo poi c’è Gaetano, in prestito al Cagliari dal Napoli.

Calzona, al suo debutto in campionato, conferma la formazione che ha giocato in Champions con qualche differenza. Confermato tra i pali Meret, poi Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, davanti a lui Kvara confermato nonostante il gesto di stizza mostrato in Champions. In mezzo al campo potrebbe ritornare Zielinski, il tecnico punta molto sul polacco. Tuttavia per Sky parte titolare Traoré.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Indisponibili Shomurodov, Oristanio, Sulemana, Mancosu e Hatzidiakos.

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Zielinski può giocare a Cagliari, Traoré non ha ancora i 90 minuti nelle gambe (Repubblica)

Zielinski può giocare a Cagliari, Traoré non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

Traoré non ha ancora i 90’ nelle gambe e per questo motivo Calzona sta pensando a Zielinski. Lo conosce benissimo, parlano la stessa lingua calcistica. Ieri hanno avuto pure un colloquio. Il nuovo allenatore vorrebbe poter contare sul polacco in campionato fino al termine della stagione. Ecco perché la sua candidatura è lanciata. Non è affatto escluso che possa cominciare lui con Traorè. La staffetta è un’ipotesi da non sottovalutare.

