Calzona ha la personalità del leader che mancava al timone della squadra (Gazzetta)

In conferenza mostra il lato da condottiero e lo fa non per evidenziare una vittoria roboante, ma per difendere Juan Jesus

La Gazzetta dello Sport sottolinea le doti di leadership di Francesco Calzona, da tre partite nuovo allenatore del Napoli. Ha preso il posto di Mazzarri da poco e già parecchie cose sono cambiate. Il 6-1 al Sassuolo sono la conseguenza di un lavoro settimanale nei confronti di una squadra in cui lui è il condottiero che mette il gruppo davanti a tutto.

Calzona mostra il lato da condottiero dopo una vittoria roboante e lo fa per mettere la squadra davanti a tutto

Scrive la Gazzetta:

Le parole pesano e quelle che usa Francesco Calzona dopo la prima – e roboante – vittoria in carriera

in Serie A hanno un valore specifico enorme e fanno capire come il Napoli abbia finalmente cambiato mentalità, soprattutto sia tornato ad essere squadra. «Se permettete, ci tenevo a dire una cosa – ha detto il tecnico prima di lasciare la sala stampa -: sono molto dispiaciuto perché c’è stato un linciaggio mediatico verso Juan Jesus e questo mi è dispiaciuto moltissimo. È un ragazzo fantastico, si è messo dal primo giorno a disposizione dei suoi compagni. Ci siamo dimenticati velocemente che col Barça ha fatto una partita maiuscola. Dopo tre giorni, come tutta la squadra, non ha fatto una prestazione di livello ma a Cagliari sul gol subito ci sono stati 5 errori e non solo colpa di Juan Jesus, che ama Napoli e mi sta dando una grandissima mano. È un tipo solare, positivo: questo è importante in uno spogliatoio». Calzona mostra il lato da condottiero, con la personalità del leader che mancava al timone della squadra. E non lo fa per evidenziare una vittoria roboante, ma per difendere uno del gruppo, per mettere la squadra davanti a tutto.

Politano: «Il mister è stata la scelta migliore perché conosceva già l’ambiente»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 6-1 sul Sassuolo.

La vittoria era quello che serviva per sbloccarsi?

«Ci voleva una partita così, è importante a livello mentale per restare concentrati. Sappiamo di essere forti anche se avevamo perso un po’ di autostima, oggi siamo scesi in campo sereni»

Cosa vi ha dato Calzona?

«Questo è un anno difficile, Calzona è il terzo allenatore di questa stagione, la scelta migliore visto che conosceva già l’ambiente e ha fatto vedere subito qual è il il suo stile di gioco»

Quanto è importante il rientro di Osimhen?

«Victor è eccezionale, ci è mancato tantissimo. Con un Osi così è tutto più semplice»

