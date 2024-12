Calzona accolto con molto entusiasmo dallo spogliatoio (Sky)

Sono bastate poche parole per riportare all’atmosfera di pochi mesi fa. 4-3-3 anche per il Barcellona di Xavi

A poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, da Sky fanno il punto della situazione. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla formazione del Napoli e sul suo nuovo allenatore, Francesco Calzona.

«Vuole conquistarsi la scena, nel segno del 4-3-3. Ngonge non convocato, a maggior ragione la candidatura di Politano dal primo minuto resta fortissima. Ritorno di Osimhen, poi Kvara. C’è, il dubbio, il ballottaggio tra Jens Cajuste e Traoré, in difesa Mario Rui e Di Lorenzo, Juan Jesus e Rrahmani centrali. Meret tra i pali. Nel segno del 4-3-3 anche il Barcellona di Xavi. Partita straordinaria, giornata meravigliosa, Maradona tutto esaurito. Ieri Calzona ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Accolto con molto entusiasmo, sono bastate poche parole per riportare all’atmosfera di pochi mesi fa. Al primo anno di Spalletti c’era Calzona, anche lui ha contribuito a formare la squadra dello scudetto. La partita può rappresentare la svolta. Tanti tifosi questa sera al Maradona, oggi sul Lungomare sono spuntate tante sciarpe. C’è anche chi arriva dalla Georgia».

Napoli-Barcellona, Calzona costretto a rinunciare a Ngonge: fuori dai convocati

Il Napoli ha appena pubblicato la lista dei convocati per la partita di questa sera, andata degli ottavi di finale di Champions. Al Maradona arriva il Barcellona di Xavi, il Napoli chiamato al riscatto dopo i risultati deludenti e l’esonero di Mazzarri. Calzona ieri ha diretto il primo allenamento e oggi ha fatto le sue prime scelte. Manca Ngonge tra i convocati che ieri si è allenato a parte. C’è Osimhen e ritorna anche Juan Jesus.

Sono 21 i calciatori convocati del Napoli.

Portieri: Meret, Gollini, Nikita.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traoré, Lobotka, Lindstrom

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen

