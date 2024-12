Calzona: «Abbiamo messo in evidenza problemi tattici, ma in due giorni non si possono fare miracoli»

A Prime: «Mi è piaciuto lo spirito e la voglia di vincerla fino alla fine. C’è stata troppo disordine in campo, ma ci lavoreremo»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato ai microfoni di Prima Video, al termine della sfida di Champions contro il Barcellona

Le parole di Calzona

«Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché ha ritrovato la voglia di lottare. A livello tattico abbiamo da fare passi avanti. Abbiamo messo in campo calciatori che venivano dalla Coppa d’Africa che non stavano benissimo. Abbiamo concesso troppo in fase difensiva»

Avete rischiato di vincere «Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere e questo è un finale importante. Di solito nei finali avevano una sorta di cali, lo spirito mi è piaciuto molto»

Cosa è piaciuto e cosa no? «Mi è piaciuto lo spirito della squadra perché ho visto calciatori che hanno dato l’anima e non ci stavano a perdere. Con i nostri problemi tattici siamo andati in difficoltà. Non mi è piaciuto che c’era disordine in campo e so che in due giorni non si possono fare miracoli. Sono molto contento di chi è subentrato»

Grande spirito «Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto tanto, poi la squadra ha reagito, nel disordine ma ha reagito e questa dote è fondamentale»

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 in Champion League col Barcellona dopo aver pareggiato quattro giorni fa in extremis contro il Genoa. È difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Se avesse rischiato di più, avrebbe potuto subire più gol. Invece adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

