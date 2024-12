Brehme, Inter e Bayern ricordano il loro campione

I nerazzurri: “Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale”

L’ex campione del mondo Andy Brehme che nella finale del 1990 contro l’Argentina, tirò il rigore, colpì l’angolo in basso a sinistra (85esimo) e rese la Germania campione per la terza volta, è morto a 63 anni nella notte tra lunedì e martedì a Monaco per arresto cardiaco. La notizia della scomparsa ha immediatamente fatto il giro del mondo. A ricordarlo sui social tantissime squadre

Innanzitutto l’Inter cui cui aveva giocato div: “Un grande giocatore. Ciao, leggenda eterna”

Un giocatore magnifico, un grande interista.

Anche il Bayern Monaco, dove Brehme ha giocato dal 1986 al 1988: “L’FC Bayern è profondamente scioccato dalla morte improvvisa di Andreas Brehme. Il club si unisce al lutto dei suoi parenti e amici per la scomparsa del campione tedesco del record. Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia dell’FC Bayern. Riposa in pace, caro Andi!”

L’Amburgo: “Ci ha lasciato un giovane eroe dell’Amburgo e della Coppa del Mondo. Piangiamo la perdita di Andreas Brehme, scomparso all’età di 63 anni. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici. Che “Andi” riposi in pace!”

Anche il Napoli ha reso omaggio al campione tedesco

In ricordo di un grande campione che ci ha lasciato troppo presto.

