Bordeaux, Elis in coma farmacologico dopo un colpo alla testa subito in campo

E’ arrivato in ospedale con un grave trauma cranico. Ha subito un intervento chirurgico e ora è in rianimazione.

L’attaccante honduregno del Bordeaux Alberth Elis ha subito nel match di ieri di Ligue 2 contro il Guingamp un forte colpo alla testa. I primi esami hanno rivelato un grave trauma cranico. Nella serata di ieri è stato portato in coma farmacologico.

«Dedichiamo questa vittoria a lui. È solo in questi momenti che ci rendiamo conto come può essere imprevedibile la vita», ha detto nel post-partita il suo compagno di squadra, Gaëtan Weissbeck.

Il giornalista honduregno Oscar Funes ha riportato stamani che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Elis è andato bene e il calciatore è attualmente in rianimazione.

In Francia non solo Elis, anche il portiere del Psg Rico in coma dopo un incidente

The Athletic ricostruisce l’incidente che ha costretto Sergio Rico al ricovero in terapia intensiva per 36 giorni con un coma durato circa 20 dopo una caduta da cavallo. Rico ha subito gravi lesioni alla testa e al collo dopo essere stato calpestato da un cavallo. Una storia incredibile dalla quale il portiere del Psg è uscito vivo per miracolo, con il corpo duramente provato, tanto da lasciar ipotizzare che non possa mai più tornare sul campo. Tutto è successo il 28 maggio, nel piccolo borgo andaluso di El Rocio, dove Rico si era recato con un volo privato per partecipare ad una delle più grandi feste religiose che si tengono in Spagna, che si tiene ogni anno e a cui partecipano pellegrini cattolici provenienti da tutto il mondo.

