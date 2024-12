Behrami: «L’atteggiamento del Napoli mi fa pensare che possano rimontare e arrivare quarti»

A Dazn: «Ho rivisto la dedizione della squadra che ha vinto lo scudetto. Un allenatore le idee le mette in pochi giorni, poi sta tutto alla squadra»

Valon Behrami ha commentato a Dazn la sfida tra il Sassuolo e il Napoli che si è conclusa con una goleada azzurra.

Behrami esalta il Napoli di Calzona

«L’atteggiamento del Napoli mi fa pensare che questa squadra può rimontare per il quarto posto, o per il quinto che può valere la Champions. Le qualità ci sono e se l’atteggiamento è questo allora non ci sono limiti per la squadra di Calzona.

Ho rivisto la dedizione della squadra che ha vinto lo scudetto. Un allenatore le idee le mette in pochi giorni, poi sta tutto alla squadra. Oggi i giocatori hanno reagito subito ad ogni indicazione di Calzona, questo fa la differenza e dimostra che lui viene rispettato dallo spogliatoio»

Napoli-Sassuolo 1-6

Calzona va elogiato anche per la scelta iniziale di schierare Traoré al posto di Zielinski. Una scelta soprattutto di buon senso. La partita più importante della stagione sarà quella di Barcellona. In Champions il polacco non ci sarà visto che è stato escluso dalla lista, e non ha senso continuare a tenere in panchina Traoré e Lindstrom.

Per i fan di Mazzarri (ebbene sì, esistono anche loro) va ricordato che giocare con Osimhen è un’altra cosa. C’est plus facile.

Ora ovviamente non si può esagerare considerata la caratura dell’avversario. Ma questa squadra si è fatta prendere a pallate dal Torino, non ha battuto il Cagliari, ha perso in casa contro l’Empoli pre-Nicola. Quindi il 6-1 al Sassuolo vale una bottiglia stappata. Poi a Calzona questo si chiedeva: riportare entusiasmo e fiducia. I sei gol di stasera favoriscono il suo compito. Fin qui ha pareggiato col Barcellona e col Cagliari ha sciaguratamente pareggiato una partita già vinta. Non ha mai perso, e non è poco.

