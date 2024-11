Zerbin: «Forse la botta in testa mi ha dato un bello sprint»

A Mediaset: ««Una bellissima soddisfazione, inaspettata. Sono sempre super a disposizione anche se gioco di meno e credo che sia un bel premio per me»

Alessio Zerbin, autore della doppietta che ha portato il Napoli a battere la Fiorentina e conquistare la sua quinta finale di Supercoppa Italiana, ha parlato ai microfoni di Mediaset

Le parole di Zerbin a Mediaset

Emozioni di due minuti di follia

«Una bellissima soddisfazione, inaspettata. Sono sempre super a disposizione anche se gioco di meno e credo che sia un bel premio per me»

Una notte da favola?

«Sicuramente, sono i miei primi gol col Napoli, ma siamo solo a metà»

Perché hai calciato in porta?

«Quando arrivi lì provi il tiro e non ci pensi, sono quelle cose che non calcoli. Forse la botta in testa mi aveva dato un bello sprint»

Gollini su Zerbin

«Siamo tutti molto felici per noi, soprattutto per lui che è un bravissimo ragazzo, giovane e bravissimo professionista. Gioca poco ma si allena sempre alla grande: è un premio al suo impegno, siamo felici per il mister e per lo staff e per i tifosi che speriamo abbiano passato una bella serata»

Mazzarri su Zerbin

«Zerbin per me ha delle doti incredibili, purtroppo oggi c’è l’esterofilia è un talento, deve migliorare perché ha giocato poco a certi livelli, anche nell’ultima gara fatta in casa è stato bravissimo. Va aspettato un po’, se continua così avrà un grande futuro»

ilnapolista © riproduzione riservata