Zeman: «Tifavo Juve fino al ’74. Poi Schillaci mi fece gol in fuorigioco e capii tante cose»

Zeman nonostante gli acciacchi non accenna a cambiare. Sempre pronto a rispondere a tono, sempre pronto a trovare un nuovo modo per punzecchiare la Juventus, sua acerrima nemica. L’occasione si è presentata in conferenza stampa, alla viglia della partita di Serie C tra il suo Pescare e la Juventus Next Gen.

Al giornalista che gli chiede se fosse vera la storia secondo cui il boemo è un tifoso della Juve, lui ha risposto:

«Sì, tifavo Juve ma fino al 1974. Poi nel ’91 Totò Schillaci mi fece gol in fuorigioco. In quell’occasione ho capito tante cose».

Zeman si riferisce alla seconda giornata del campionato 1991-92, quando al San Nicola di Bari, il Foggia ospita la Juventus. La partita finisce 0-1 per la Vecchia Signora grazie al gol proprio di Schillaci viziato da un fuorigioco precedente su cross di Reuter.

L’allenatore del Pescara ha allenato in passato Schillaci, quando allenava il Messina in Serie B: «Totò aveva un senso pazzesco del gol».

Lieve malore per Zdeněk Zeman. L’allenatore del Pescara questa mattina è stato vittima di un lieve attacco ischemico. Lo ha comunicato il club attraverso un tweet sull’account ufficiale. L’allenatore adesso si trova ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara e si trova in buon condizioni. Zeman tuttavia necessita di ulteriori accertamenti.

“Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!“.

Il Pescara ha anche diramato un comunicato:

“La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, si legge nel comunicato diramato dal club biancazzurro“.

