Xavi commenta la polemica sul Var del Real Madrid: «Sarà difficile vincere il campionato così»

«Ci sono cose che non possiamo controllare. Oggi lo hanno visto tutti». Il giornalista Alfonso Relano: «Quel che è successo costa il prestigio al Real Madrid»

Mentra il Real Madrid vinceva in rimonta contro l’Almeria, il Barcellona aveva il Betis a cui pensare. Ma Xavi, allenatore del Barcellona, non è rimasto estraneo alle polemiche sui tre interventi del Var e ha fatto sapere la sua.

Le parole di Xavi

Queste le parole dell’allenatore del Barcellona, riportate da “Mundo Deportivo”.

«Mi è rimasta impressa una riflessione di Garitano (ndr allenatore dell’Almería) e Alfredo Relaño , un ottimo giornalista. Sarà molto difficile vincere questo campionato. L’ho già detto (dopo la partita) a Getafe. Ho visto cose che non mi stavano bene. Dobbiamo continuare a vincere ma ci sono cose che non possiamo controllare. Oggi lo hanno visto tutti».

Xavi ha ricordato altri episodi in cui ha pensato che la sua squadra avesse subito un’ingiustizia.

«Ricordo il rigore del Getafe, quello clamoroso contro Raphinha a Vallecas e il gol a Granada di Joao Félix .Avremmo già sei punti in più. Non sono scuse, è la realtà dei fatti. Sono situazioni che al 94′ ci vanno contro, ma dobbiamo continuare a lavorare. Questa è la strada».

Alfredo Relano, ex direttore del quotidiano “As”, ha commentato così la vicenda:

«È una partita nera per la leggenda del Madrid, ma da 30 anni a questa parte. Raramente una partita mi fa restare così male… e questa ce l’ha fatta. Quello che è successo non costa tre punti al Real Madrid, gli costa prestigio»

Il Real Madrid ha vinto in rimonta contro l’Almeria per 3-1, ma la partita è oggetto di polemiche per degli interventi del Var molto dubbi e incerti.

“Mundo Deportivo” ricostruisce quello che è successo.

PRIMO INTERVENTO

L’arbitro della partita, Hernandez Maeso, assegna un calcio di rigore al Real Madrid per un fallo di mano di Kaiky dopo essersi consultato con il Var. L’Almeria protesta per i precedenti falli di Rudiger e Joselu nell’azione che si è conclusa con quello che il Mundo Deportivo definisce “scandaloso” calcio di rigore. Bellingham non sbaglia dal dischetto e la partita si porta sull’1-2.

SECONDO INTERVENTO

Poco dopo, l’Almería ha segnato il terzo gol del pomeriggio al Bernabeú con l’ex giocatore del Real Madrid Sergio Arribas, ma l’arbitro, dopo essersi consultato di nuovo con il Var, ha annullato il gol quando ha capito che era c’era stato un precedente fallo su Bellingham da parte di Lopy, che aveva ricevuto un cartellino giallo per aver schiaffeggiato il calciatore inglese.

TERZO INTERVENTO

Poi, dopo aver annullato un gol di Vinicius per un presunto fallo di mano che ha portato al 2-2, l’arbitro viene richiamato a rivedere l’azione perché il tiro poteva essere stato fatto con la spalla.

Dopo aver ricontrollato le immagini, l’arbitro del campo ha accettato il gol e il Real ha ottenuto il pareggio.

ilnapolista © riproduzione riservata