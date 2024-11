Van Dijk solleva dubbi sul suo futuro: «Non so se farò parte della nuova era del Liverpool»

Il capitano della squadra: «Noi ci concentriamo sul campo. Alla fine della stagione ci saranno dei cambiamenti, ma questo è un problema che spetta al club risolvere»

Klopp potrebbe non essere l’unico a lasciare il Liverpool a fine anno. Il suo addio sarà determinante nella permanenza o meno di alcuni giocatori come il capitano Van Dijk.

Il “Telegraph” scrive: “A Van Dijk restano 18 mesi di contratto con l’Anfield, e con l’imminente uscita di Klopp dice di essere “curioso” di quello che accadrà dopo. A Van Dijk è stato chiesto se fosse pronto a far parte della nuova era della sua squadra e lui ha dato una risposta che ha sollevato dubbi sulla sua permanenza: «Questa è una bella domanda. Beh, non lo so»

«Ascolta, non lo so. Il club avrà un grosso lavoro da fare, questo è risaputo. Per sostituire il dirigente e non solo il dirigente, i collaboratori se ne vanno, e ci sono tante cose che cambieranno. Quindi il club ha un grande lavoro da svolgere e sono molto curioso di sapere in che direzione andrà. Ma quando verrà annunciato vedremo la nostra situazione, non posso dirlo ora».

«Ovviamente sarà la fine dell’era di Jürgen Klopp. Sono molto felice di farne ancora parte. Ecco perché non mi piace parlarne. Ne faccio ancora parte. Questo è il mio obiettivo principale adesso e lo vedremo a fine stagione. Speriamo di avere il successo che tutti sogniamo e per cui combattiamo ogni giorno. A quel punto probabilmente ci saranno più chiarimenti su cosa vuole il club per il futuro e poi si vedrà»”

Sarà il nuovo allenatore a determinare i rinnovi, come nel caso di Van Dijk

La situazione dei giocatori chiave come Van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah dipenderà molto dal prossimo allenatore perché, come sottolinea anche il Telegraph, “è inconcepibile che il prossimo allenatore non voglia parlare con loro d’urgenza una volta in carica, ma il tempo stringe già”.

Van Dijk è stato il primo giocatore a parlare della decisione di Klopp ed era chiaramente scioccato quanto i tifosi che avevano appreso la notizia venerdì.

Ha detto che si è sentito obbligato a rassicurare i fan che ciò non avrà alcun impatto sulle prestazioni in campo per il resto di questa stagione – un fatto sottolineato dalla convincente vittoria sul Norwich domenica.

«L’allenatore lo ha detto in conferenza stampa: fate tutte le domande in questa sede e poi torniamo a concentrarci su quello che vogliamo ottenere e anche io la vedo così. Possiamo parlare della situazione e di ciò che accadrà l’anno prossimo ogni settimana, ma non cambia, è qualcosa di cui non abbiamo bisogno ed è per questo che ci concentriamo sul portare a termine il lavoro, ed è anche il motivo per cui sento che nulla è cambiato. Alla fine della stagione ovviamente ci saranno dei cambiamenti, ma questo è un problema che spetta al club risolvere».

ilnapolista © riproduzione riservata